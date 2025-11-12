Obavijesti

News

Komentari 0
OGROMNI VALOVI

Tajfun poplavio Tajvan, tisuće su evakuirane: Ima i ozlijeđenih

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Tajfun poplavio Tajvan, tisuće su evakuirane: Ima i ozlijeđenih
Foto: Profimedia

Televizijske snimke prikazale su teške poplave u dijelovima pretežno ruralnog istočnog okruga Yilan, s vodom do grla, dok su vojnici provodili akcije spašavanja zarobljenih stanovnika

Tajvan je evakuirao više od 8300 osoba uoči dolaska znatno oslabljenog tajfuna Fung-wong koji je donio obilne kiše na planinsku istočnu obalu i izazvao poplave koje su na nekim mjestima dosezale visinu ramena.

Poslovni objekti i škole bili su zatvoreni u većini južnih područja otoka, a 51 osoba je ozlijeđena.

Televizijske snimke prikazale su teške poplave u dijelovima pretežno ruralnog istočnog okruga Yilan, s vodom do grla, dok su vojnici provodili akcije spašavanja zarobljenih stanovnika.

"Voda je ušla tako brzo. Kiša je padala toliko jako i brzo da to odvodnja nije mogla podnijeti", rekao je ribar Hung Chun-yi, koji je noć proveo čisteći blato iz svoje kuće u istočnom lučkom gradu Suao, nakon što je kuća bila poplavljena vodom dubokom 60 centimetara.

UDARI OD 230 KM/H Supertajfun poharao Filipine: Dvije osobe poginule, milijun ljudi evakuirano na sigurno
Supertajfun poharao Filipine: Dvije osobe poginule, milijun ljudi evakuirano na sigurno

Vatrogasna služba priopćila je da je oko 8300 ljudi premješteno iz svojih domova na sigurnija područja, uglavnom u Yilanu i obližnjem Hualienu, gdje je monsunski vjetar sa sjevera dodatno pojačao kišu u kombinaciji s neuobičajeno kasnim tajfunom za ovo doba godine.

U gradu Dongshanu u Yilanu u utorak je palo 794 milimetara kiše.

Prognoze kažu da će Fung-wong kasnije u srijedu pogoditi krajnji južni dio Tajvana prije nego što se uputi u Tihi ocean. Tajfun je znatno oslabio nakon što je prošao kroz Filipine, gdje je usmrtio 27 ljudi. U rujnu je tajfun izazvao poplave u Hualienu, pri čemu je poginulo 18 ljudi.

Ovotjedni tajfun neće izravno utjecati na sjeverni grad Hsinchu, sjedište TSMC-a, vodeće svjetske kompanije za ugovornu proizvodnju čipova.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Divljak autom driftao po nogometnom terenu u Kninu i uništio ga! Šteta je 18.000 €
NEVJEROJATNO

VIDEO Divljak autom driftao po nogometnom terenu u Kninu i uništio ga! Šteta je 18.000 €

Vandal je ostavio znatnu štetu jer je uništio teren koji se pripremao za sijanje nove trave te oštetio prskalice za navodnjavanje. Čeka ga prijava za oštećenje tuđe stvari
Živote, robijo! Gabrijela Žalac u zatvoru smije trošiti samo 30 € na dan! Za doručak čaj i kruh...
GABI, IZDRŽI!

Živote, robijo! Gabrijela Žalac u zatvoru smije trošiti samo 30 € na dan! Za doručak čaj i kruh...

Bivša premijerova miljenica Gabrijela Žalac prvi dan u zatvoru provela je sama u ćeliji. Za doručak je imala čaj, kruh i namaze. U Požegi će imati i frizera, a može i raditi
Uhićenja diljem Hrvatske zbog kokaina: Najviše prodavali po Osijeku, uhićeno petoro
NOVA AKCIJA USKOKA

Uhićenja diljem Hrvatske zbog kokaina: Najviše prodavali po Osijeku, uhićeno petoro

Uhićenja u četiri grada, sumnja se na zločinačko udruženje dilera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025