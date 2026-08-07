UŽAS NA TAJLANDU Dječak ubio baku i djeda, pa profesore u školi. Više od 30 ljudi je ranjeno

Petero djelatnika škole, uključujući nastavnike i administrativno osoblje, ubijeno je u strašnoj pucnjavi koja se dogodila oko 10 sati ujutro u školi Debsirin Nonthaburi u istoimenoj pokrajini sjeverozapadno od Bangkoka, izjavio je na mjestu događaja zamjenik ministra unutarnjih poslova Polapee Suwunchwee, piše AP.

Foto: Chalinee Thirasupa

Napadač je prije pucnjave u školi kod kuće ubio i baku i djeda. Premijer Anutin Charnvirakul, nakon obilaska škole, potvrdio je informacije da je napadač imao 14 godina te da je počinio samoubojstvo. Rekao je da je dječak, koji je živio s bakom i djedom, pokazivao znakove stresa povezanog sa školom.

Pištolj, koji je policija opisala kao malen i kompaktan, bio je legalno registriran na ime njegova djeda, rekao je.

Otprilike sat vremena nakon pucnjave, ljudi su stajali vani i tješili jedni druge dok su se policija i pripadnici hitnih službi kretali oko te državne škole koju pohađaju učenici i učenice u dobi od 12 do 18 godina – njih oko 3000.

Foto: Chalinee Thirasupa

Jedan je svjedok novinarima ispričao da su se učenici skrivali u učionici slušajući pucnjeve iz druge zgrade, sve dok policajci nisu pokucali na vrata i omogućili im izlazak iz zgrade.