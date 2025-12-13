Tajland odbio pozive na primirje s Kambodžom: Nema pregovora

"Nema pregovora o primirju, i još uvijek nije vrijeme za to", prenijele su tajlandske novine Khaosod riječi premijera.

Dodao je "da se puno razgovara", no rekao je da bi bilo "najbolje poslušati izjavu vojske", iako to nije dalje pojasnio.

Njegovi komentari dolaze nakon što je malezijski premijer Anwar Ibrahim pozvao da dvije zemlje okončaju neprijateljstva.

Anwar je napisao na X-u da je razgovarao s čelnicima Tajlanda i Kambodže te pozvao obje strane da okončaju neprijateljstva 13. prosinca 2025. godine u 22 sata.

Prema izvješćima lokalnih medija, premijer Kambodže Hun Manet podržava primirje.

Malezija igra središnju ulogu u nastojanjima da posreduje u okončanju sukobu između Tajlanda i Kambodže, koji se ponovno rasplamsao prije nekoliko dana.

Nasilje je povezano s nekoliko desetljeća dugačkim prijeporom između ovih južnoazijskih susjeda zbog teritorijalnih svojatanja.

Dvije strane se međusobno optužuju za kršenje dogovorenog primirja duž granice koja se proteže na oko 800 kilometara.

U sukobima je raseljeno više od 500.000 stanovnika i ubijeno više od 20 osoba, uključujući i nekoliko civila, dok su još stotine ozlijeđene, rekli su dužnosnici.