Obavijesti

News

Komentari 0
NIŠTA OD PREKIDA VATRE

Tajland odbio pozive na primirje s Kambodžom: Nema pregovora

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Tajland odbio pozive na primirje s Kambodžom: Nema pregovora
Foto: CHALINEE THIRASUPA/REUTERS

Tajlandski premijer Anutin Charnvirakul u subotu je odbacio pozive na prekid vatre u pograničnom sukobu sa susjednom Kambodžom

"Nema pregovora o primirju, i još uvijek nije vrijeme za to", prenijele su tajlandske novine Khaosod riječi premijera.

Dodao je "da se puno razgovara", no rekao je da bi bilo "najbolje poslušati izjavu vojske", iako to nije dalje pojasnio.

Njegovi komentari dolaze nakon što je malezijski premijer Anwar Ibrahim pozvao da dvije zemlje okončaju neprijateljstva.

Anwar je napisao na X-u da je razgovarao s čelnicima Tajlanda i Kambodže te pozvao obje strane da okončaju neprijateljstva 13. prosinca 2025. godine u 22 sata.

PREKO SPORNE GRANICE Trump objavio primirje između Tajlanda i Kambodže, ali bombardiranje se nastavilo
Trump objavio primirje između Tajlanda i Kambodže, ali bombardiranje se nastavilo

Prema izvješćima lokalnih medija, premijer Kambodže Hun Manet podržava primirje.

Malezija igra središnju ulogu u nastojanjima da posreduje u okončanju sukobu između Tajlanda i Kambodže, koji se ponovno rasplamsao prije nekoliko dana.

Nasilje je povezano s nekoliko desetljeća dugačkim prijeporom između ovih južnoazijskih susjeda zbog teritorijalnih svojatanja.

NEMA DOGOVORA Sukob Tajlanda i Kambodže se širi: Kambodža poziva UN da intervenira u graničnom sporu
Sukob Tajlanda i Kambodže se širi: Kambodža poziva UN da intervenira u graničnom sporu

Dvije strane se međusobno optužuju za kršenje dogovorenog primirja duž granice koja se proteže na oko 800 kilometara.

U sukobima je raseljeno više od 500.000 stanovnika i ubijeno više od 20 osoba, uključujući i nekoliko civila, dok su još stotine ozlijeđene, rekli su dužnosnici.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!
UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ

Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!

Petarde su u Hrvatskoj zabranjene i građani ih ne bi smjeli ni posjedovati. Kazne su od 660 do 1990 eura. Upozoravamo da je sadržaj uznemirujuć...
Mladić (18) izbo nožem policajca u Splitu. Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva, u zatvoru je!
BRUTALNI NAPAD

Mladić (18) izbo nožem policajca u Splitu. Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva, u zatvoru je!

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu službeno je potvrdilo da je doneseno rješenje o provođenju istrage
VIDEO Požar u pogonu Ciaka u Zaboku lokaliziran: Usred noći stizali SMS-ovi upozorenja
ODJEKIVALE EKSPLOZIJE

VIDEO Požar u pogonu Ciaka u Zaboku lokaliziran: Usred noći stizali SMS-ovi upozorenja

Odmah po izbijanju požara alarmiran je i Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar', čiji su djelatnici ispitali kvalitetu zraka i ima li opasnosti za lokalno stanovništvo...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025