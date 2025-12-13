Trump objavio primirje između Tajlanda i Kambodže, ali bombardiranje se nastavilo

Kambodža je izjavila da su tajlandske snage, uključujući borbene zrakoplove, nastavile napadati ciljeve preko njihove sporne granice u subotu ujutro, nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump tvrdio da je posredovao u prekidu vatre.

"Tajlandske snage još nisu zaustavile bombardiranje i još uvijek nastavljaju bombardiranje", priopćilo je kambodžansko ministarstvo informiranja.

Tajlandska vojska odgovorila je optužbama da Kambodža čini "opetovana kršenja međunarodnih pravila" ciljajući civilne lokacije i postavljajući mine.

Tajland i Kambodža dogovorili su se "o prekidu svake pucnjave" s početkom u petak, rekao je Trump nakon poziva s tajlandskim premijerom Anutinom Charnvirakulom i kambodžanskim premijerom Hunom Manetom u petak navečer.

No, nijedan od čelnika nije spomenuo sporazum u izjavama nakon poziva, a Anutin je rekao da nije bilo prekida vatre. Na pitanje o Trumpovoj tvrdnji, tajlandsko ministarstvo vanjskih poslova uputilo je novinare na njegovu izjavu.

U izjavi u subotu na Facebooku, Manet se osvrnuo na poziv s Trumpom i raniji razgovor s malezijskim čelnikom Anwarom Ibrahimom te rekao da Kambodža nastavlja tražiti mirno rješenje sporova u skladu s ranijim sporazumom potpisanim u malezijskoj prijestolnici Kuala Lumpuru u listopadu.

Manet je rekao i da je savjetovao SAD-u i Maleziji da koriste svoje kapacitete prikupljanja obavještajnih podataka kako bi "provjerili koja je strana prva pucala" u najnovijem krugu borbi.

Od ponedjeljka, Kambodža i Tajland ispaljuju rakete i topništvo na više točaka duž svoje sporne granice od 817 km, u nekim od najtežih borbi od petodnevnog sukoba u srpnju.

Trump je želio ponovno intervenirati kako bi spasio primirje, koje je prošireno u listopadu kada se sastao s tajlandskim i kambodžanskim premijerima u Maleziji. Dvije strane su se dogovorile o procesu povlačenja trupa i teškog naoružanja te oslobađanju 18 kambodžanskih ratnih zarobljenika.

No, Tajland je prošli mjesec suspendirao taj sporazum nakon što je tajlandski vojnik osakaćen u najnovijem u nizu incidenata.