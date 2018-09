Tajlandski dječaci iz špilje i trener putuju u inozemstvo

Dvanaest tajlandskih dječaka i njihov nogometni trener koji su 17 dana proveli zatočeni u špilji Tham Luang prije spektakularne akcije spašavanja u srpnju kreću na prvo putovanje u inozemstvo, objavila je u petak vlada.

Dječaci iz momčadi Wild Boars koji treniraju nogomet i njihov trener sudjelovat će na Ljetnim omladinskim olimpijskim igrama u Buenos Airesu od 6. do 18. listopada, a nastupit će i u televizijskim emisijama u New Yorku te održati konferenciju za novinare u tajlandskom konzulatu u New Yorku, najavio je glasnogovornik tajlandske vlade.

Ranije je vlada upozorila novinare da ne pokušavaju doprijeti do dječaka kako bi im se omogućio puni oporavak nakon dvotjednog boravka u špilji.

Dječaci u dobi od 11 do 16 godina i njihov 25-godišnji trener posjetili su četvrtu najdulju špilju u Tajlandu, nekih 1000 kilometara sjeverno od Bangkoka blizu granice s Mjanmarom, dana 23. lipnja nakon treninga. No ostali su zarobljeni zbog naglog prodora vode zbog čega je pokrenuta najveća nacionalna i međunarodna akcija spašavanja uz pomoć tisuća spasilaca iz brojnih zemalja.

Putovanje u inozemstvo dječacima je omogućeno pošto su četvorica članova momčadi dobila tajlandsko državljanstvo početkom kolovoza.