Tajlandski dječaci i trener od HNS-a će dobiti naše dresove

- Vatreni su poslali pismo podrške 12-orici mladih nogometaša koji su bili zarobljeni u špilji na Tajlandu, a HNS je njima i treneru, s kojim su tjednima bili pod zemljom, odlučio poslati dresove hrvatske nogometne reprezentacije - rekao je Marijan Kustić, direktor natjecanja, infrastrukture i razvoja Hrvatskog nogometnog saveza.

To je, dodao je Kustić, podržao i izbornik Zlatko Dalić, rekavši kako je to najmanje što se može učiniti za tu djecu.

🇭🇷 Croatian Football Federation sends 12 national team jerseys to young footballers in @FAThailand who were saved in the recent cave rescue operation. 🇹🇭#BeProud #Croatia #Family pic.twitter.com/Xc6PadgyvF