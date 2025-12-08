Tajlandski general: Kambodža napala naše vojnike za vrijeme radova, dvojica su ozlijeđena

Tajland je pokrenuo zračne napade duž sporne granice s Kambodžom, izvijestila je tajlandska vojska. Tajlandski general i glasnogovornik vojske Winthai Suvaree rekao je kako je vojska morala odgovoriti jer ih Kambodža napada od nedjelje.

- Tajlandski vojnici su obavljali radove na cestama unutar tajlandskog teritorija kada su napadnuti - rekao je. U napadu su ozlijeđena dva vojnika, što je glasnogovornik opisao kao "težak čin, očito s namjerom nanošenja štete tajlandskim snagama". Kaže da je to potaknulo tajlandske trupe da reagiraju u skladu s tim dok se incident nije smirio.

Srž spora leži u neprecizno definiranoj granici dugoj više od 800 kilometara, koja je iscrtana ugovorima između Francuske, tadašnje kolonijalne sile u Kambodži, i Sijama (današnjeg Tajlanda) 1904. i 1907. godine. Karte koje su izradili francuski geodeti na nekim su mjestima odstupale od dogovorene linije razgraničenja, stvarajući sporne zone koje su do danas ostale neriješene.

Granični spor prerastao je u petodnevni rat u srpnju, prije sporazuma o prekidu vatre koji su posredovali malezijski premijer Anwar Ibrahim i predsjednik SAD-a Donald Trump, koji je također svjedočio potpisivanju proširenog mirovnog sporazuma između dviju zemalja u Kuala Lumpuru u listopadu. Najmanje 48 ljudi je ubijeno, a procjenjuje se da je 300.000 privremeno raseljeno tijekom sukoba u srpnju, pri čemu su susjedi razmjenjivali rakete i tešku topničku vatru.

No, nakon eksplozije nagazne mine prošlog mjeseca u kojoj je osakaćen jedan od njihovih vojnika, Tajland je rekao da zaustavlja provedbu sporazuma o prekidu vatre s Kambodžom.