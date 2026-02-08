Obavijesti

PROTIVNIK PRIZNAO PORAZ

Tajlandski premijer proglasio pobjedu na novim izborima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: CHALINEE THIRASUPA/REUTERS

Tajland karakterizira velika politička nestabilnost. Anjutin je bio treći predsjednik vlade u dvije godine i raspisao je prijevremene izbore u prosincu dok je Tajland bio uključen u oružani granični spor sa susjednom Kambodžom.

Admiral

Tajlandski konzervativni premijer proglasio je pobjedu na nedjeljnim parlamentarnim izborima, a lokalne televizijske prognoze u izvješćima pokazuju da će njegova stranka osvojiti veliku većinu mjesta u parlamentu.

Na putu smo da pobijedimo na izborima", rekao je novinarima Anutin Charnvirakul u sjedištu svoje stranke, Bhumjaithai u Bangkoku.

"Današnja pobjeda pripada svim Tajlanđanima, bez obzira jesu li glasali za nas ili ne", dodao je, dok je njegov reformistički suparnik već priznao poraz.

Službena potvrda rezultata izbora očekuje se za nekoliko tjedana.

To je bio drugi izljev nasilja duž otprilike 800 kilometara duge granice u nekoliko mjeseci, dijelom proizašao iz dugogodišnje neriješene granične linije. Krhko primirje na snazi ​​je od kraja prosinca.

