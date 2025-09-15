NOVI EXPRESS Hrvatska ulazi u. dron-koaliciju, novu vojnu inicijativu koju predvode Velika Britanija i NATO saveznici. Na papiru - strateški pomak. Na terenu - više neodgovorenih pitanja nego konkretnih planova
Tajna dron koalicije: Još jedna prilika za britansku vojnu industriju da gura svoje interese
Hrvatska ulazi u tzv. dron-koaliciju – novu zapadnu vojnu inicijativu koju predvode Velika Britanija i ključni NATO saveznici. Na papiru – strateški pomak. Na terenu – više neodgovorenih pitanja nego konkretnih planova. Jer ući u ovakvu inicijativu bez vlastite strategije znači sudjelovati više zbog dobre volje nego zbog stvarne sposobnosti. Kao kad te pozovu na vojnu vježbu, a ti dođeš bez čizama.
