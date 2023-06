Tajna jarunske barake: HDZ je imao osnivačku sjednicu pod slikom Tita. Izbrisali su to...

Prije točno 34 godine, 17. lipnja 1989., u prostorijama Nogometnoga kluba Jarun osnovan je HDZ. Zašto baš u nogometnom klubu, i to tako perifernom? Igra je bila, kako bi rekao John Le Care, “finta per la finta” - manevar, varka kako bi se zavarao protivnik. I to, navodno, čak dva protivnika.