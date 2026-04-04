Tajna kipića s Plenkovićeva stola: To je Marija u Banskim dvorima. Dobio ju na Banovini

Nasuprot njega sjedi Zoran Milanović. Odmah do Predsjednika je načelnik Glavnog stožera oružanih snaga, general-dvometraš Tihomir Kundid. Lica su ozbiljna. Situacija je delikatna, našli su se premijer Andrej Plenković i najvažniji ljudi u državi na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost, a potom Vijeća za obranu zbog situacije oko rata u Iranu i Ukrajini.

Na blistavo čistom stolu u Banskim dvorima pored svakog je čaša vode ili mineralne. Pred premijerom je i čaša nekakvog prirodnog soka. Već neko vrijeme, a pogotovo otkako je imao poteškoća sa zdravljem i bio na operaciji zbog srčane aritmije, nastoji živjeti zdravo. No pred Plenkovićem još je nekoliko detalja. Lijevo od njega plavi fascikl s grbom na kojem piše Vlada RH, desno ispred njega mali crni rokovnik na kojem su papirnate maramice. Ali fotografija što ju je tijekom sastanka snimio službeni fotograf Ureda predsjednika Marko Beljan otkriva da je na stolu i neobično ručno zvono te nekakav kipić. Kao kapelica. Kako doznajemo, na kipiću je slika Djevice Marije i na stol ju je donio osobno Plenković. Dobio ju je za posjeta Banovini odmah nakon potresa, to je bio spontani dar jednog građanina i premijer ga je donio na stol za sastanke u dvorani Ban Jelačić, kao podsjetnik na regiju kojoj je toliko potrebna pomoć.

- Mi smo tu da revitaliziramo Banovinu, štete ublažimo i saniramo posljedice - govorio je Plenković još 2021.

- Program revitalizacije treba ekstra pomoć u odnosu na ono što smo predvidjeli u ovom mandatu Vlade. Naš bi projekt obuhvatio i Banovinu, i Gorski kotar i Liku i Dalmatinsku zagoru, kako bi revitalizirali i ta područja. Uvjereni smo da je samo ravnomjerni razvoj svih područja Hrvatske put u kojem će svi naši sugrađani imati jednake šanse u gospodarskom, socijalnom, obrazovnom i razvojnom pogledu, te kvaliteti života...

U međuvremenu, više od dvije milijarde eura uloženo je u obnovu i revitalizaciju Banovine u posljednjih pet godina.

Premijer Plenković je vjernik, u prosincu prošle godine s obitelji je posjetio papu Lava XIV. u Vatikanu i pozvao ga u Hrvatsku, kad za to bude prilike.

"Iznimna mi je čast bila sastati se u Vatikanu sa Svetim Ocem papom Lavom XIV. koji je u srcima i molitvama hrvatskog naroda i katolika diljem svijeta. Potvrdili smo izvrsne odnose Hrvatske i Svete Stolice i nastavak redovitog dijaloga Vlade RH i HBK o svim važnim pitanjima za Katoličku Crkvu. Razgovarali smo o globalnim izazovima koji od nas traže čvrsto zalaganje za mir, demokratske vrijednosti, solidarnost i poštovanje međunarodnog prava. Istaknuli smo važnost što skorijeg okončanja rata u Ukrajini i postizanja pravednog mira te se založili za stabilizaciju prilika na Bliskom istoku. Naglasio sam i potrebu pružanja podrške nama susjednoj Bosni i Hercegovini, u kojoj su Hrvati jedan od triju konstitutivnih naroda.

Bilo bi nam iznimno drago da papa Lav XIV. posjeti Hrvatsku, što bi dodatno osnažilo višestoljetnu povezanost Katoličke Crkve i hrvatskoga naroda", objavljeno je na premijerovu profilu na X-u.

"U ime Vlade Republike Hrvatske i osobno, od srca vam želim sretan i blagoslovljen Uskrs! Uskrs nas potiče da činimo dobro, gradimo ozračje međusobnog poštovanja i razumijevanja te da jačamo solidarnost, osobito prema najranjivijima u našem društvu.

Posebnu zahvalnost upućujemo pripadnicima naših Oružanih snaga u domovini i inozemstvu, policije, zdravstvenog osoblja i svih hitnih službi, koji skrbe o našoj sigurnosti i zdravlju te će zbog svojih dužnosti Uskrs provesti daleko od svojih najbližih. Uoči najvećeg kršćanskog blagdana suočavamo se i s nizom globalnih i sigurnosnih izazova koji utječu na svakodnevni život hrvatskih građana. Zato ćemo i dalje ustrajati u zalaganju za mir u svijetu i demokratske vrijednosti, uz očuvanje društvene kohezije i zaštitu standarda naših građana i gospodarstva. Provedimo Uskrs u miru, zajedništvu i radosti, sa svojim obiteljima i najbližima!'', stoji u uskršnjoj čestitki Vlade RH.