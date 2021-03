Točno je, tamo vam se, u tom lovištu, sve rješava. A gosti su od uglednih liječnika i sudaca pa do policijskih inspektora i nekih ljudi iz obavještajne službe. Kaže nam to sugovornik koji je itekako upoznat s funkcioniranjem tzv. ministarske šume jer je i on bio na tim druženjima.

Naš sugovornik ne pripada niti jednoj stranci, što je važno u ovom kontekstu, odnosno u trenutku u kojem se slavonski HDZ-ovci sukobljavaju zbog kadroviranja i napuštaju stranku. Šira javnost vjerojatno i ne bi znala da postoji takvo utjecajno lovište u Slavoniji da o njemu prvi javno nije progovorio Josip Dabro, donedavno HDZ-ov zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije, koji je sad istupio i ide kao nezavisni u kandidaturu za župana. Uz potporu Domovinskog pokreta Miroslava Škore i Ivana Penave, također bivših HDZ-ovaca, a danas ljutih protivnika politike Andreja Plenkovića.

Dabro je ispričao kako u šumi Spačva, nedaleko od Vinkovaca, postoji jedan prelijepi dio. Na njemu ima koncesiju tvrtka utjecajnog HDZ-ovca Tomislava Čuljka. Ondje se sastaju, piju rakiju i sve dogovaraju, ustvrdio je Dabro nazvavši to “ministarska šuma” jer nijedan ministar iz Slavonije nije imenovan bez blagoslova Čuljka iz “mraka šume u kojoj se rješava kadrovska križaljka”.

- Ondje se okuplja jedan politički milje koji odlučuje o svim smjerovima, da kažem, Slavonije, pogotovo Vukovarsko-srijemske županije. Nisam ja sudjelovao u tome u šumi, u tome su sudjelovali, a i dan danas lože vatru i peku slaninu, gospodin Banožić i gospodin Dekanić. I zato i jesu tu gdje jesu - rekao je Dabro.

Mario Banožić je ministar obrane iz Slavonije, koji je navodno sačuvao ministarsku fotelju upravo uz pomoć Čuljka. Damir Dekanić je HDZ-ov kandidat za župana, načelnik Andrijaševaca pored Vinkovaca i voditelj Hrvatskih šuma Vinkovci.

Plaća siću za koncesiju

U šumi smo zaista i pronašli lovačku kuću i lovište za koje bivši HDZ-ovac tvrdi da je središte političkih odluka. Točno na pola puta između Vinkovaca i Županje, na skretanju prema šumskom predjelu zvanom Spačvanski bazen. Do kuće vodi četiri kilometra vožnje prtenim putem kroz šumu. A onda se dolazi do upadljivo zeleno obojene visokoprizemne kuća s popratnim objektima uokolo. Nalik je na kuće za odmor kakve imaju Hrvatske šume, ali ova ima malo više popratnih objekata, koji sugeriraju da se u njoj boravi češće. Tu su dva velika solarna panela za struju ili grijanje vode, velika crijepom pokrivena drvena sjenica s roštiljem, velikim stolom i stolcima za druženja na otvorenom, poveći spremnik s vodom smješten pored kuće, drvarnica, objekt koji nalikuje na šupu, prikolica za prijevoz konja te još neke manje prostorije. Od susjeda Čuljak nema nikoga jer je riječ o pustom predjelu kroz koji prolaze samo djelatnici Hrvatskih šuma.

Objekt je dio lovišta Čunjevci, koje se prostire na 1122 hektara. Vlasnica tvrtke Unocommerc, koja ima koncesiju za lovište, je Božanka Čuljak, supruga bivšeg HDZ-ova političkog tajnika Tomislava Čuljka. Čuljak više nema formalnu funkciju, ali je i dalje najutjecajniji HDZ-ovac Slavonije. Za koncesiju na lovište godišnje plaćaju tek 15.001 kunu.Koncesiju imaju na 30 godina i dobili su je 2005. godine, kad je Hrvatske šume vodio Darko Beuk, koji je poslije uhićen i priznao je da je preko te tvrtke izvlačio novac za HDZ u vrijeme Ive Sanadera.

- Beuk je pomogao da se to dobije, a Hrvatske šume i dalje pomažu. One su i ogradile lovište Čunjevci. U njega dovoze divlje svinje i drugu divljač koja je živa uhvaćena na drugim mjestima. Lovište je malo i ne bi izdržalo takav intenzitet lova da se stalno ne dovoze životinje. Zbog toga je prenapučeno i uvijek ima razne divljači kako bi društvo imalo uspješan odstrel. Kad biste pogledali ta druženja, ne izgleda kao ništa značajno, ali uz kuhanje i rakiju sve se dogovara. To zaista jest neformalni centar moći za Slavoniju. Banožić je strastveni lovac i tamo je također često dolazio – priča nam naš sugovornik, koji kaže da je, osim Banožića, iz šume potporu dobio i bivši ministar imovine Goran Marić.

Kooperanti državne tvrtke

Prema njemu, kako je Čuljak sad i savjetnik državne tvrtke Odašiljači i veze, u loviše dolaze i kooperanti te tvrtke i plaćaju lov po znatno višim cijenama nego što su na nekim drugim, sličnim lovištima. Naš sugovornik potvrđuje da je tamo često i sadašnji kandidat za župana, Dekanić, a on je, prema našem sugovorniku, taj koji pomaže i da u lovištu ima divljači jer vodi i vinkovačku šumariju. Navodno je još jedan član uprave Hrvatskih šuma čest gost u Čuljkovu lovištu.

Tvrtka Unocommerc, formalno u vlasništvu Čuljkove supruge, proširila je i uredila kuću iako takva gradnja u šumi inače po zakonu nije dopuštena. Ali kvaka je u tome što je ondje postojao manji objekt prije 1968. godine i prve masovne legalizacije. Pa tako imaju zakonsko uporište.

Prijavljuju li sve što zarade?

Našem sugovorniku neobično je da, s obzirom na posjećenost lovišta, tvrtka Unocommerce ima loše poslovanje, pa pretpostavlja da nisu prijavili realan prihod. I zaista, u 2018. i 2019. godini prihod im je bio 116.000 kuna, odnosno 120.000 kuna. Dobit je minimalna, 2018. godine malo manje od 6000 kuna, a 2019. godine smo 856 kuna.

- U svako drugo lovište, odnosno šumu, možete doći i prošetati, ali ondje je ograđeno i nitko ne ide jer znaju čije je. Čuljak vam je čovjek koji voli djelovati u sjeni, voli lov i ribolov, on osobno ne pije, ali tamo u opuštenoj atmosferi sve rješava – kaže nam naš sugovornik.

Zvali smo i Tomislava Čuljka pitati ga o svemu, ali on se nije javljao ni odgovorio na poruku u kojoj smo ga zamolili za komentar.

Broj mobitela njegove supruge, koji je naveden kao kontakt u tvrtki, više se ne koristi. Suvlasnik tvrtke Unocommerc bio je prije i Dražen Milinković, bivši saborski zastupnik HDZ-a, a Tomislav Čuljak neko je vrijeme bio prokurist u tvrtki koja upravlja lovištem.

JOSIP DABRO, NEZAVISNI

Bio je HDZ-ov zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije Bože Galića. Galić se napokon povlači, a Dabro je pred izbore odlučio izaći iz stranke i samostalno se kandidirati uz potporu Penave i Škore. Otkrio je javnosti postojanje “ministarske šume”, u kojoj se uz rakiju, slaninu i lov slaže kadrovska križaljka u Slavoniji i državi.

MARIO BANOŽIĆ, MINISTAR

Još kad je prvi put imenovan u Vladu, nakon odlaska Gorana Marića, u HDZ-u su tvrdili da ga je pogurao Tomislav Čuljak. Trebao je ostati bez ikakve funkcije, ali je nakon lanjskih izbora u zadnji tren imenovan ministrom obrane. Opet kako bi se zadovoljila “slavonska kvota” i Čuljak, govore u HDZ-u. Vodi županijski HDZ.

DAMIR DEKANIĆ, KANDIDAT

Voditelj vinkovačke podružnice Hrvatskih šuma i HDZ-ov načelnik Andrijaševaca, općine nedaleko od Čuljkova lovišta. Široj javnosti postao je poznat kad je pijan slupao službeni automobil Hrvatskih šuma. U izvrsnim odnosima s Čuljkom, gost lovišta. Sad ga je HDZ odlučio kandidirati na izborima za vukovarsko-srijemskog župana