TAJNA MREŽA EKOBOMBI Kako se otpad uvozio iz Slovenije i Italije? Optužnica je pri kraju

Uskok sumnja da je zločinačka organizacija na čelu s Josipom Šincekom odložila i zakopala 37 i pol tisuća tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada u Gospiću, Senju, Varaždinu i Benkovcu. To nije nova vijest. No otkud je otpad stigao? Europol i Uskok su objavili da je riječ o Italiji, Sloveniji i Njemačkoj te dvije hrvatske bolnice koje su zapravo sve napravile po propisima: predale su otpad tvrtkama koje se time bave, te tvrtke su platile Tipos Resursu da legalno zbrine otpad i dalje znamo što se dogodilo. No koje su to točno strane tvrtke? I kako je navodna promjena šifre i dokumentacije sakrila barem na neko vrijeme koliko kamiona ulazi u Hrvatsku?