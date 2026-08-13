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TAJNA MREŽA EKOBOMBI Kako se otpad uvozio iz Slovenije i Italije? Optužnica je pri kraju

Piše Laura Šiprak,
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TAJNA MREŽA EKOBOMBI Kako se otpad uvozio iz Slovenije i Italije? Optužnica je pri kraju
Zagreb: Privođenje na Županijski sud sedmero osumnjičenih zbog otpada | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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U dokumentaciji o stečaju tvrtki Plastruktor i Tipos Resurs nalazi se i trag koji vodi do Slovenije i Italije. Doznajemo i da će optužnica u Hrvatskoj uskoro biti podignuta, a Šincek je najavio konferenciju za medije

Uskok sumnja da je zločinačka organizacija na čelu s Josipom Šincekom odložila i zakopala 37 i pol tisuća tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada u Gospiću, Senju, Varaždinu i Benkovcu. To nije nova vijest. No otkud je otpad stigao? Europol i Uskok su objavili da je riječ o Italiji, Sloveniji i Njemačkoj te dvije hrvatske bolnice koje su zapravo sve napravile po propisima: predale su otpad tvrtkama koje se time bave, te tvrtke su platile Tipos Resursu da legalno zbrine otpad i dalje znamo što se dogodilo. No koje su to točno strane tvrtke? I kako je navodna promjena šifre i dokumentacije sakrila barem na neko vrijeme koliko kamiona ulazi u Hrvatsku?

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Komentari 9
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