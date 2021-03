Toni Matas jedva je preživio koronu. Dugo je direktoru korporativne sigurnosti Hrvatske pošte i bivšem šefu SOA-ine centrale u Zadru trebalo da se oporavi od opake bolesti, kažu Matasovi prijatelji, koje je šokirala njegova smrt.

Matasa su u petak, navodno, bili ispitali u istrazi afere Vjetroelektrane. On je, navodno, lani u proljeće pronašao prislušni uređaj u autu bivše državne tajnice Josipe Rimac, i to na njezinu zamolbu, zbog čega su propale mjere tajnog nadzora osumnjičenih za milijunske malverzacije.

POGLEDAJTE VIDEO Hobotnica Josipe Rimac

Strastveni lovac Matas u subotu je bio u lovu na području Zrmanje s više ljudi iz kruga bliskog Smiljanu Reljiću (bivšem ravnatelju Službe za zaštitu ustavnog poretka), objavio je portal zadarski.hr. Reljić ga je i uveo u obavještajnu zajednicu. Poslije tijekom dana izgubio mu se svaki trag.

Jedan njegov prijatelj kazao je da je bio dobre volje i da nije imao razloga ubiti se:

“Poznavao sam ga dobro i jako me iznenadila vijest da se ubio. Bio je veseljak, a materijalno situiran. Brak mu se raspao, žena se nakon toga preudala, ali ostali su u dobrim odnosima. Imaju odraslog sina i drže jedni do drugih. Grizla ga je jedino prometna nesreća koja mu se davno dogodila, ali ga je to još mučilo: u prometnoj nesreći skrivio je smrt jednog momka u Kaštelima. Bio je usko vezan s Josipom Rimac i njezinim suprugom, a je li mu se još što dogodilo u posljednje vrijeme, ne znam.”

Njegovo tijelo pronašli su u nedjelju kraj Kravlje drage između Knina i Gračaca u automobilu, u kojem je, navodno, pronađen i pištolj. Imao je prostrijelnu ranu glave i policija pretpostavlja da je riječ o samoubojstvu. Truplo je na obdukciji i, kad budu imali nalaze patologa, znat će točan uzrok smrti.

Iza sebe je, doznajemo, ostavio oproštajno pismo. A Telegram neslužbeno doznaje kako u pismu spominje pritisak kojem je bio izložen zbog svoje uloge u aferi s Josipom Rimac. Dobro upućeni izvori kažu kako je Matas u posljednje vrijeme imao poslovnih i obiteljskih problema, koji su kulminirali baš aferom Vjetroelektrane, kad ga je Josipa Rimac navodno optužila za izdaju.

Nacional je lani u lipnju objavio da je poduzetnik Josip Pleslić, kojem se uz Matasa Josipa Rimac obratila o “bubi” koju je našla u svom autu, istražiteljima tijekom ispitivanja navodno kazao da je, prema njegovim saznanjima, Rimčevu na nezakonite radnje poticao upravo Matas. Pleslić je, objavio je Nacional, istražiteljima izjavio da je Matas spojio Rimčevu s Antom Sladićem, poduzetnikom zbog kojeg je trebalo mijenjati sadržaj Vladine uredbe vezane za poljoprivredna zemljišta tako da sa Sladićem povezane tvrtke budu u mogućnosti izvući više državnih poticaja.

Matas je tad Josipi Rimac ispričao da je Sladić čovjek od njegova najvećeg povjerenja te je zamolio da mu pokuša pomoći na svaki mogući način. Matas je bio kandidat Tomislava Karamarka za ravnatelja SOA-e u vrijeme premijera Tihomira Oreškovića. Od kada je postao načelnik zadarske SOA-e, Matas je, tvrde očevici, u svom uredu držao uokvirenu Karamarkovu sliku, a svog bivšeg šefa i dobrog prijatelja zvao je “ćaća”.

Karamarko je Matasa u Zadar doveo iz Knina, gdje je ovaj neko vrijeme radio kao operativac SOA-e, a prethodno i kao vojni obavještajac, piše portal zadarski.hr. Kad je imenovan za načelnika zadarskog centra SOA-e, Matas je, prema izvorima tog portala, imao srednju stručnu spremu, a diplomu iz kriminalistike na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu navodno je stekao približno u isto vrijeme kad i Milijan Brkić, bivši glavni tajnik HDZ-a, za kojeg se sumnja da je svoj diplomski rad falsificirao, a s kojim je Matas bio u dobrim odnosima.

Matas je u autu Josipe Rimac pronašao prisluškivač