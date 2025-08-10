Obavijesti

NAKON OPERACIJE SRCA

Tajna Plenkovićeve forme. Evo što premijer ruča: 'Sve što sam jeo prije, morao sam zaboraviti'

Tajna Plenkovićeve forme. Evo što premijer ruča: 'Sve što sam jeo prije, morao sam zaboraviti'
Foto: Pixsell/kolaž

Hrvatski premijer Andrej Plenković smršavio je 15-ak kilograma u zadnjih nekoliko mjeseci, a najviše mu je pomogla promjena prehrane.

Sve što sam ranije jeo, na preporuku liječnika morao sam zaboraviti – priznao je jučer u Opatiji premijer Andrej Plenković, piše Novi List. 

- Linija? Imao sam zahvat na srcu, ablaciju i savjet liječnika je bio da svakako smanjim težinu. Rekli su mi da skinem što više kilograma, bilo ih je puno, a koliko neću otkriti, neću o brojevima… - rekao je premijer te dodao da se sad puno bolje osjeća.

- Ali važno je da se sada puno bolje osjećam, postao sam discipliniran. Nekadašnju ishranu sam zaboravio i sada jedem manje i zdravije. Svima koji imaju sličan problem poručio bih neka jedu što više voća i povrća, te u prehranu uvrste nemasno meso i jogurte. Treba se pridržavati manjih količina hrane u obroku. Ujutro lagani doručak, za ručak srednje lagani ručak i navečer skoro ništa. I to je to. Pridržavam se zdravijeg načina života zadnjih pet mjeseci i zadovoljan sam rezultatom - zaključio je.

Podsjetimo, hrvatski premijer Andrej Plenković smršavio je 15-ak kilograma u zadnjih nekoliko mjeseci, a najviše mu je pomogla promjena prehrane. Izbacio je slatko, a jako zavolio gazpacho, španjolsku hladnu juhu s povrćem.

Gazpacho je hladna juha porijeklom iz Andaluzije, napravljena od svježeg povrća poput rajčice, krastavaca, paprike i luka, s maslinovim uljem, octom i češnjakom. Osim što osvježava tijekom vrućih dana, gazpacho je bogat vitaminima, antioksidansima i vlaknima. Lagan je za probavu i odličan način da se unese dnevna doza povrća bez kuhanja. Više pročitajte OVDJE.

