Tajna Šušnjarova X-a: 'Svi se pitaju tko mu piše te objave...'

Tajna Šušnjarova X-a: 'Svi se pitaju tko mu piše te objave...'
Hrvatski ministar gospodarstva postao je zvijezda Twiiter diplomacije

Tko mu to piše? Pitanje je koje posljednjih dana kruži svaki put kad ministar gospodarstva Ante Šušnjar stavi novu objavu na X-u (bivšem Twitteru'. Priznaju i njegovi kritičari, čovjek se u kratkom roku prometnuo u zvijezdu tzv. "Twiplomacy", Twitter diplomacije. Sve je počelo serijom objava o transportu ruske nafte za Mađarsku i Slovačku preko Hrvatske i njenog Janafa. Na Šušnjarovu profilu počeli su se nizati odgovori 'dragim kolegama' iz Budimpešte i Bratislave. Ministar je održao kratke lekcije iz politike, geopolitike uz pokoju bocu prema Europskoj komisiji koja tim državama, kako kaže, već godinama ide niz dlaku.

