Tajna utvrde Verudela! Morske nemani sada plivaju mjestom gdje su razarali austrijski topovi

Pula je u 19. stoljeću postala jedno od najvažnijih vojnih i pomorskih središta Habsburške Monarhije. Razvoj ratne luke zahtijevao je i obrambeni sustav koji bi štitio prilaze gradu, pa je kolosalni fortifikacijski sustav kojim se Pula mogla dičiti imao 27 utvrda te šezdesetak bitnica i uporišnih točaka. Pula je pretvorena u najjaču pomorsku bazu na Jadranu. Sredinom 19. stoljeća obrambeni se sustav postupno modernizirao. Tako je i utvrda Verudela u to vrijeme bila složena obalna fortifikacija koja je imala zadatak štititi grad od neprijatelja s mora. Nije bila tek obična vojarna za tadašnju vojsku. Gledano arhitektonski, utvrda je peterokutna, a središnji blok ukopan je u zemljano-kameni masiv. Imala je vojarnu na dvije etaže, vanjski nasip te obrambeni jarak. U gradnji utvrde koristili su se armirani beton, beton, kameni blokovi i opeka. Vrlo dobar posao, rekli bi danas stručnjaci.