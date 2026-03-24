Tajni razgovor Trumpa i Bibija dva dana prije rata: 'Bolju šansu od ove nećemo imati'

U predvečerje rata, 48 sati prije nego što su prve bombe pale na Teheran i ubile Alija Hameneija, premijer Benjamin Netanyahu telefonski je razgovarao s predsjednikom Donaldom Trumpom, pokušavajući objasniti razloge za pokretanje složenog, udaljenog rata – upravo onakvog kakvom se Trump nekad otvoreno protivio u kampanji, piše Reuters.

I Trump i Netanyahu već su ranije tog tjedna, na temelju obavještajnih brifinga, znali da će se iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei i njegovi najbliži suradnici uskoro sastati u njegovu kompleksu u Teheranu, čime su postali potencijalna meta tzv. „dekapitacijskog udara“, napada usmjerenog na vrh političkog i vojnog vodstva.

Foto: Evelyn Hockstein

Netanyahu, odlučan da provede operaciju koju zagovara već desetljećima, tvrdio je Trumpu da se možda nikada više neće ukazati bolja prilika za likvidaciju Hameneija i za osvetu zbog prethodnih iranskih pokušaja atentata na Trumpa, uključujući i navodni plan iz 2024. godine. Kako podsjeća Reuters, američko ministarstvo pravosuđa optužilo je jednog pakistanskog državljanina da je pokušao regrutirati ljude u SAD-u radi ubojstva Donalda Trumpa, i to kao odmazdu za likvidaciju iranskog generala Qassema Soleimanija.

I prije razgovora s Bibijem, Trump je već odobrio napad, ali još nije odlučio kada i pod kojim uvjetima će se SAD izravno uključiti. Američka vojska tjednima je gomilala snage u regiji, pa su mnogi u administraciji smatrali da je pitanje samo trenutka kada će predsjednik dati zeleno svjetlo. Jedan raniji termin napada propao je zbog lošeg vremena.

Reuters nije mogao utvrditi koliko je Netanyahuov argument utjecao na Trumpovu konačnu odluku, no razgovor je bio svojevrsni završni pokušaj uvjeravanja. Prema izvorima, upravo je taj razgovor s procjenom da se „prozor prilike“ za eliminaciju iranskog vođe zatvara – bio ključni okidač za Trumpovu odluku da 27. veljače pokrene operaciju „Epic Fury“.

Netanyahu je tvrdio da bi Trump mogao ući u povijest eliminacijom iranskog vodstva koje Zapad, ali i mnogi Iranci godinama smatraju neprijateljskim. Čak je sugerirao da bi Iranci mogli izaći na ulice i srušiti teokratski režim koji vlada od 1979. godine i koji se smatra jednim od izvora globalne nestabilnosti.