Tajni život Lovrića: Dugovi, vile, Pripuz i borba glave obitelji za micanje Tomaševića s vlasti...

Nema svoje imovine, sinova tvrtka u kojoj je radio je blokirana, nezaposlena supruga se zadužila, ide u kampanju u kojoj planira potrošiti 100.000 eura, a paralelno treba pomoći i sinu koji je osobno ostao dužan više od milijun eura tvrtkama Petra Pripuza, koji mu je zbog toga blokirao imovinu. Gong ga proziva za netransparentno financiranje, a on im odgovara tužbom za klevetu, laži i štetu. To je trenutačna situacija Ivice Lovrića, nekad najbližeg suradnika pokojnoga gradonačelnika Milana Bandića. Lovrić je tri puta bio i na optuženičkoj klupi i sva tri puta je oslobođen, a sad mu ankete daju najviše šanse za ulazak u drugi krug s aktualnim gradonačelnikom Zagreba. O Lovriću se svašta priča. Da ima skrivenu imovinu, da nije jasno kako se financira, da mu pomaže baš Pripuz, koji je njegova sina deset godina držao za direktora u tvrtki, dok ga sad nije maknuo zbog ozbiljnih pronevjera. 24sata su sve istražila i došla do nevjerojatnih otkrića, ali i dobila Lovrićeva obrazloženja. Lovrić je sad pod reflektorima zbog sina Ivana. Kako smo objavili, on je vodio Cios Cargo, ali je, čini se, upao u probleme s kockom, promašenim projektima i posuđivanjem novca te oštetio tvrtku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+