Tajnik kopnenih snaga SAD-a Driscoll sastao se s ruskom delegacijom u Abu Dabiju

Tajnik američkih kopnenih snaga Dan Driscoll razgovarao je u ponedjeljak s ruskim dužnosnicima u Abu Dabiju, rekao je američki dužnosnik za Reuters, što je najnoviji pokušaj administracije predsjednika Donalda Trumpa da posreduje u mirovnom sporazumu između Rusije i Ukrajine. Sastanak se održao nakon što su američki i ukrajinski dužnosnici pokušali u nedjelju smanjiti jaz oko plana za okončanje rata u Ukrajini, složivši se izmijeniti američki prijedlog koji su Kijev i njegovi europski saveznici smatrali popisom želja Kremlja.

Američki dužnosnik, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je da će se Driscollovi razgovori nastaviti u utorak. Nije jasno tko će biti u ruskom izaslanstvu.

Dužnosnik je dodao da se očekuje da će se Driscoll sastati i s ukrajinskim dužnosnicima tijekom boravka u Abu Dabiju.

Američka politika prema ratu u Ukrajini posljednjih je mjeseci nepredvidljiva.

Trumpov nabrzinu organizirani samit na Aljasci s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u kolovozu potaknuo je zabrinutost da bi Washington mogao prihvatiti mnoge ruske zahtjeve, ali je u konačnici rezultirao većim američkim pritiskom na Rusiju.

Najnoviji američki mirovni prijedlog, plan od 28 točaka, iznenadio je mnoge u američkoj vladi, Kijevu i Europi te izazvao nove zabrinutosti da bi Trumpova administracija mogla biti spremna prisiliti Ukrajinu da potpiše mirovni sporazum koji je uvelike naklonjen Moskvi.

Plan zahtijeva od Kijeva da ustupi više teritorija, prihvati ograničenja svoje vojske i zabrani mu da se ikada pridruži NATO-u, uvjete koje Kijev dugo odbacuje kao ravne predaji.

Također ne bi ublažio šire europske strahove od daljnje ruske agresije.

Kremlj je u ponedjeljak objavio da europski protuprijedlog američkom mirovnom planu za Ukrajinu od 28 točaka nije konstruktivan i da jednostavno ne funkcionira za Moskvu.

Europski plan značajno mijenja značenje i važnost ključnih točaka o NATO-u i teritoriju.

"Europski plan, na prvi pogled... potpuno je nekonstruktivan i ne funkcionira za nas", rekao je novinarima u Moskvi pomoćnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov.

Ušakov je rekao da su Rusiji prihvatljive "mnoge odredbe, ali ne sve" američkog plana.