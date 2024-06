Tajno snimljeni razgovori bivšeg Bandićeva tjelohranitelja Ljutića otkrivaju kako se izvlačio novac

"Da li imaš kakvu firmu da nas skromno financijski pomogne? Cvita", jedna je od poruka iz mobitela Roberta Ljutića, nekadašnjeg bliskog suradnika pokojnog gradonačelnika Zagreba Milana Bandić, optuženog za zlouporabe. Cvita, odnosno Nenad Cvitković iz udruge Centar HePi u nastavku povjerava Ljutiću da mu je ''žao što se nije više nakrao'' i kako ''nema više što krasti'', na što mu Ljutić poručuje ''stigneš, stigneš, polako''.

Ljutiću, dugogodišnjem Bandićevu osobnom čuvaru, Uskok na teret stavlja zlouporabe koje datiraju još na početak 2013. godine. Prema optužnici, novac su izvlačili preko Zajednice folklornog amaterizma Grada Zagreba (ZAFAZ) kojoj je na čelu Drago Topolovec. Ta je zajednica, što je Ljutić kao zaposlenik grada znao, dobivala značajna sredstva iz gradskog proračuna. Zato je sa Sanjom Bančević Medenicom, vlasnicom tvrtke Tvornica događaja, koja organizira brojne manifestacije u Zagrebu, a Ljutić joj je navodno stvarni vlasnik, odlučio dio tih sredstava iskoristiti za vlastiti biznis. USKOK tvrdi da je ZAFAZ samo služio kao paravan za isplate prema Tvornici događaja.

U optužnici se rekonstruira kako se novac izvlačio. Sanja Bančević Medenica ispostavljala je ZAFAZ-u račune za usluge koje njezina i Ljutićeva tvrtka uopće nije odradila, a Topolovec je odobravao sva plaćanja za Tvornicu događaja. To su Medenica i Topolovec već i priznali na sudu. Prvi čovjek ZAFAZ-a podmirivao je tako i brojne druge račune koji su stizali iz Tvornice događaja, a toj tvrtki su ih pak ispostavljale firme s kojima je navodno poslovno surađivala.

Novac su Ljutić i Sanja Bančević Medenica, prema tvrdnjama USKOK-a, izvlačili i iz same Tvornice događaja, dok su jednoj tvrtki uvučenoj u ovaj lanac nezakonitih isplata, obećali da bez plaćanja zakupnine koristi dva štanda na manifestaciji Adventski štiklec.

Na opisani su način Ljutić i Sanja Bančević Medenica nezakonito zaradili najmanje 440 tisuća kuna (58.402 eura), dok je udruga ZAFAZ oštećena za najmanje 53.200 kuna, navodi USKOK.

- Nisam kriv - tvrdi Ljutić dok su Topolovec i Sanja Bančević Medenica priznali krivnju i nagodili se s USKOK-om.

Na tajno snimljenim razgovorima koji se ponovno preslušavaju u sudnici Županijskog suda u Zagrebu moglo se čuti kako Ljutić sređuje razna plaćanja u ime grada, dogovara zapošljavanja i obećaje financijske potpore.

"Taj Bandić nema pojma o ničemu... Samo žderu, piju i putuju... Ulovit ću ja Milana, gdje su kamere", komentira Cvitković nezadovoljan jer je njegovoj udruzi odobreno 20 od traženih 45 tisuća kuna.

S Ljutićem je komentirao i izglasavanje rebalansa proračuna.

"Znači idemo s HDZ-om", komentira Cvitković i ističe kako ga je grad izvarao zbog čega se osjeća kao idiot. Ljutić jednom od sugovornika koji ima dug od Grada Zagreba poručuje: "Dođite vi k meni na kavicu, sve ćemo riješiti. To su sve igre i igrice".

Iako mu se na teret ne stavljaju malverzacije kod zapošljavanja u gradskoj upravi, Ljutić sa svojim sugovornicima raspravlja i o tome.

"Nek' on dođe do mene u ponedjeljak pa ćemo vidjeti, možda je poništen natječaj" govori Ljutić sugovorniku, koji mu se požalio da njegov prijatelj nije dobio povratnu informaciju o natječaju za vozača. Dodaje i da moraju čekati da se šef vrati te da se pravna služba "glupira".