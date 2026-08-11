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NEVJEROJATNO

Tak i doma parkiraš? Mercedes ostavio preko cijele šetnice u Istri: 'Briga njih za zakone...'

Piše 24sata, Helena Tkalčević,
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Tak i doma parkiraš? Mercedes ostavio preko cijele šetnice u Istri: 'Briga njih za zakone...'
Foto: Čitatelj 24sata
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Ovo je samo jedan od primjera kako se gosti odnose prema obali, a i prema hrvatskim zakonima i propisima, rekao nam je čitatelj koji je snimio fotografiju na šetnici između Peroja i Fažane

Mislim da je opis fotografije nepotreban. Slika u ovom slučaju zaista govori tisuću riječi. Ovo je samo jedan od primjera kako se gosti odnose prema obali, a i prema hrvatskim zakonima i propisima, rekao nam je čitatelj koji je snimio fotografiju na šetnici između Peroja i Fažane.

Foto: Čitatelj 24sata

Na fotografiji se vidi Mercedes austrijskih registarskih oznaka koji je parkiran preko cijele šetnice. Čitatelj je fotografiju snimio u utorak oko 10 sati.

Poslali smo upit istarskoj policiji o ovom slučaju. Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

- Izvješćujemo Vas kako smo obavljenim provjerama utvrdili da je vozač sankcioniran od strane prometnog redarstva Općine Fažana - odgovorili su na naš upit.

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Komentari 42
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