Tak i doma parkiraš? Mercedes ostavio preko cijele šetnice u Istri: 'Briga njih za zakone...'

Mislim da je opis fotografije nepotreban. Slika u ovom slučaju zaista govori tisuću riječi. Ovo je samo jedan od primjera kako se gosti odnose prema obali, a i prema hrvatskim zakonima i propisima, rekao nam je čitatelj koji je snimio fotografiju na šetnici između Peroja i Fažane.

Foto: Čitatelj 24sata

Na fotografiji se vidi Mercedes austrijskih registarskih oznaka koji je parkiran preko cijele šetnice. Čitatelj je fotografiju snimio u utorak oko 10 sati.

Poslali smo upit istarskoj policiji o ovom slučaju. Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

- Izvješćujemo Vas kako smo obavljenim provjerama utvrdili da je vozač sankcioniran od strane prometnog redarstva Općine Fažana - odgovorili su na naš upit.