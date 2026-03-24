Tako funkcionira fašizam. Iza ratova, kriza i kaosa kriju se manipulacija, pohlepa i zarada

Pokretali su kulturne ratove: pozivali na obranu vjere i nacije, huškali na migrante, strance, gejeve, liberale, novinare, oporbenjake, profesore, znanstvenike, domaće izdajnike i strane uljeze...

Pokretali su agresorske ratove: napali su Ukrajinu, udarili na Venezuelu, prijetili Grenlandu, bombardirali Iran, najavili agresiju na Kubu i tko zna što još.

Dok istodobno provode milenijsku pljačku: rade na bogaćenju sebe, svoje obitelji, prijatelja i partnera, trpaju milijune u džepove, izazivaju krvave ratove i svjetske krize kako bi od njih profitirali, dok učvršćuju vlast i uvode diktaturu kako bi uspjeli sakriti ukradeno.

Burzovna manipulacija

Jučer se u jednoj od najvećih burzovnih manipulacija u američkoj povijesti otkrilo da je doslovno 15 minuta prije najave predsjednika Donalda Trumpa da će prestati s napadom na Iran netko uložio 1,5 milijardi dolara na rast dionica i prodao 192 milijuna dolara vrijedne nafte.

Slična stvar dogodila se neposredno prije američko-izraelskog napada na Iran, kad su neki, a sumnja se na Donalda Trumpa mlađeg, ostvarili milijunske zarade kladeći se na zračne napade na Iran par sati prije nego što su se dogodili.

Neki članovi Senata, primjerice, kupili su dionice naftnih kompanija pet dana prije napada na Venezuelu, kad su dionice te kompanije skočile u nebo.

Zarada prije carina

A prema otkriću nezavisnih američkih istraživača, desetak dužnosnika Trumpove administracije prodalo je svoje dionice neposredno prije objave Trumpovih carina, što je dovelo do pada vrijednosti dionica na burzama.

Dok se ljudi tuku za benzin, dok se pripremaju za Treći svjetski rat, dok se u strahu i bijesu okreću protiv dežurnih unutarnjih i vanjskih neprijatelja u koje im vladajuće elite upru prstom, dok se govori o migrantima koji pljačkaju, siluju, kradu, otimaju i jedu pse i mačke, inicijatori tog užasa provode neviđenu pljačku, manipulaciju, krađu.

Kad ne uzima direktni mito od stranih državnika i domaćih oligarha, Donald Trump koristi svoje predsjedničke odluke kako bi manipulirao dionicama i ostvarivao zaradu koja se može nazvati ratnim profiterstvom.

Vrijednost imovine njegove obitelji od drugog ulaska u Bijelu kuću procjenjuje se na četiri milijarde dolara.

Orbanova vila

Njegov uzor i partner Vladimir Putin najbogatiji je čovjek na svijetu, dok se istodobno prodaje kao zaštitnik zapadne civilizacije i kršćanstva, te inspirira i sponzorira klerikalne nacionaliste i čuvare etničke čistoće u mnogim europskim zemaljama.

Viktor Orban uživa u svojoj 30 milijuna eura vrijednoj kući koja izgleda kao Escobarova vila, dok se promovira kao zaštitnik Europe od migranata, stranaca, gejeva, ljevičara, woke kulture...

A Benjamina Netanyahua, pridruženog člana alijanse agresora, samo konstantni ratovi spašavaju suđenja za korupciju i optužbe za primanje i davanje mita, te uzimanje skupocjenih darova.

Siromašne države

U isto vrijeme, Mađarska je druga najsiromašnija članica Europske unije. Rusija je pretvorena u siromašnu mafijašku državu kojom upravlja mafijaški boss i bogati krug njegovih suradnika. Čak i Trumpova Amerika svjedoči sveopćem ekonomskom i socijalnom kolapsu.

To su ljudi koji pokreću svjetske ratove, ali i izazivaju građanske ratove, sukobe, obračune, provociraju krize i siju kaos.

Također, to su nimalo slučajno ljudi koji u svojim zemaljama provode diktaturu, ukidaju ili kontroliraju medije, okupiraju pravosuđe i represivni aparat, zabranjuju oporbu, zatvaraju ili protjeruju kritičare, proglašavaju protivnike državnim neprijateljima.

To su lideri, inspiratori i sponzori europske desničarske, nacionalističke, klerikalne revolucije koja se treba obračunati s liberalnom demokracijom, ukinuti njezine institucije, podjarmiti građane, preuzeti sve resurse.

Tako, ukratko, funkcionira fašizam.

Iza kulturnih i agresorskih ratova, iza huškanja i optuživanja, leži bespoštedna krađa, kriminal, korupcija, bogaćenje.

Eliminiraju otpore

Dok se diže hajka na imaginarne neprijatelje i žrtvene jarce, u pozadini se ostvaruje profit za sebe i svoje prijatelje. A dok se vode svjetski ratovi, postojano se gase žarišta unutarnje kritike, nadzora i naročito otpora.

Tko danas u Americi može procesuirati Donalda Trumpa? Još bolje, tko u Rusiji može procesuirati Vladimira Putina? I tko u sadašnjoj Mađarskoj može zatvoriti Viktora Orbana?

Trump je, poput drugih kreatora kaosa, pokorio sve institucije i zastrašio sve protivnike koji njegove poteze, afere, prijetnje, ratove i bogaćenje promatraju zamrznuti poput zečeva pred farovima automobila.

Demokracija nas spašava

I zbog toga je demokracija bitna. Zbog toga se govori o neovisnosti pravosuđa i istražnih tijela, zato se inzistira na ustavnoj podjeli vlasti, o kontroli te vlasti, o samostalnim sudovima koji procesuiraju korupciju, o slobodnim medijima koji otkrivaju korupciju.

Trump je ubio dobar komad američke demokracije, čime se ne brani samo od optužbi za bogaćenje, već i za pedofiliju. Putin je odavno ugasio sve točke otpora u Rusiji, odnosno izbacio kroz prozor. Orban se grčevito bori za ostanak na vlasti, jer ga samo ona spašava od zatvora, kao što Netanyahua ratovi spašavaju od suđenja.

Oni izazivaju svjetski kaos jer samo u tom kaosu mogu preživjeti. Sve osim toga jamči im nestanak.