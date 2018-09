Tako je počeo obračun: 'Oni su me probali ubiti. Bio sam talac!

Obitelji Osmanović i Zahirović, čiji je vatreni obračun na zagrebačkom Vukomercu zgrozio i prestrašio Zagrepčane, počele su se žestoko svađati od nedjelje kad je preminuo Šerif Zahirović (60), glava te obitelji. Već u ponedjeljak posjetio ih je, pričaju Zahirovići, Muharem Osmanović, glava obitelji Osmanović. Sve se odvijalo ispred kuće Zahirovića u zagrebačkoj Porečkoj ulici.

- Tražio je da mu vrate robu i novac koji su nam dužni. Oni su mu rekli: ‘Uđi, riješit ćemo sve’. On ih je poslušao, a onda su ga zatočili u onoj garaži i pretukli - uvjeravala nas je danas Muharemova supruga Sadika (48).

Policiju su zvali i jedni i drugi, no sve do utorka policajci nisu utvrdili da je itko od njih napravio kazneno djelo. U utorak su, kažu nam u Vukomercu, ispred kuće Zahirovića bila parkirana tri policijska auta. Policija je tada privela muškarca (46) zbog prijetnji. Nakon obrade predali su ga pritvorskom nadzorniku, no u istražni zatvor nije išao. Kako neslužbeno doznajemo, privedeni je jedan od članova obitelji Zahirović, a žrtva je bio pretučeni Muharem. Iako su pretresli kuću osumnjičenog, oružje nisu pronašli.

- Htjeli su me ubiti, ali nisu imali šansu. Spasila me policija. Ukrali su mi osobnu, mobitel, vozačku dozvolu i 1500 kuna. Nek me pokušaju ubiti ponovo do kraja - napisao je Osmanović na svom Facebooku profilu te objavio fotografije svojih rana i masnica. Nakon što je došao k sebi, objavio je i video u kojem rastreseno priča što mu se sve zbivalo u kući Zahirovića.

- Pustimo jednu poruku, da ne kaže policija da se ja prijetim Zahiroviću. Oni su me kao taoca držali nekoliko sati, nekoliko sati su me tukli, maltretirali, provocirali, a supruga je zvala policiju - rekao je Osmanović.

- Došli su u moju kuću krasti robu. Oni hoće da vladaju a nikad nisu vladali. Rekli su da idu do kraja, onda nemojte stati Zahirovići, nego idite do kraja. Nisu oni svi u toj igri. Što njima znači moja iskaznica, vozačka, moj telefon i 1500 kuna. S mojim novcima da kupuju sanduk za Šerifa? Ja mu neću halaliti na onaj svijet. Slobodno mogu nositi video u policiju. Samo pričam ono što su mi napravili i učinili. Što nisu 90-ih napravili ciganski milje? - priča potreseno Osmanović.

Kako neslužbeno doznajemo, Osmanovića su priveli u srijedu nakon pucnjave. Navodno je vozio kasnije izrešetani Renault Scenic. Njegova žena kaže kako nije sudjelovao u obračunu.