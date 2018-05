'Tako se ne saziva ni sjednica vatrogasnog društva u selu...'

Idemo redom, od početka. Ono što me vrlo iznenadilo jest neprimjeren način komunikacije koji dolazi iz Ured predsjednice. Ne znam tko je autor te vrste izričaja i neću odgovarati na isti način, kazao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković komentirajući izjave iz Ureda predsjednice u kojima stoji da je on lagao.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković odgovara na predsjednici Kolindi Grabar Kitarović

- Danas ujutro govorio sam o svom viđenju situacije kada je u pitanju bio prijedlog predsjednice za sazivanjem zajedničke sjednice Vlade i rekao sam da takav pristup nije ozbiljan i to zato što ta sjednica nije dogovorena s premijerom i zato što je proceduralno poslan dopis bez ikakvih materijala o tome kako bi trebele izgledati točke dnevneog reda, nije bilo nikakvih popratnih materijala. Tako se ne zasiva ni sjednica vatrogasnog društva u nekom selu. Kad dobijete dnevni red, trebate dobiti i objašnjenje točaka, a to se nije dogodilo. Toga nije bilo. Je li dopis upućen u tijeku sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost ili nakon nje, nije važno. To uopće nije meritum, to po mom mišljenju nije u redu. To je iza leđa - kazao je Jandroković.

Dodaje kako uz ovakvu proceduralnu pogrešku traženja sjednice bez objašnjenja misli da to zaslužuje naziv neozbiljno.

- Ja nisam nikoga uvrijedio u svom govoru danas ujutro i ostat ću i dalje pri tome, ali ono što je rečeno u zadnjem dijelu tog neslužbenog izvora iz Ureda poredfjednice, a tih neslužbenih izvora mi je preko glave pa pa ne znam s kim bih trebao polemizirati, ali ona izjava da je demografija i pitanje blokiranih sada 'in' i da će vrlo brzo izaći iz mode jest beskrupulozna i besprizorna laž. Takvo što nitko nikad nije izgovorio, barem u društvu u kojem sam ja bio. I takvo što nije dostojno da izađe iz Ureda predsjednice.

Potvrdio je da je u nedjelju navečer je bio jedan neformalni satanak u Vladi, te da se na njemu govorilo i o temi demografije.

- Predsjednica je na tom sastanku najavljivala mogućnost sazivanja sjednice, ali joj je premijer rekao da to nije model po kojem želi raditi, jer postoji Vijeće za demografiju, kao i da se njezine mjere moghu implamentirati u Vladine. Ovdje se očito ne radi o namjeri da se pomogne nego se, po mojem mišljenju, radi o običnom politikanstvu - kazao je šef Sabora.

Jedino što može biti sporno, dodaje Jandroković, jest to je li poziv upućen za vrijeme sjednice ili nakon sjednice.

- Taj zahtjev je poslan bez dogovora s predsjednikom Vlade i bez odgovarajućih popratnih materijala i to smatram neozbiljnim - kazao je.

Nije htio komentirati da je HDZ u vrijeme SDP-ove Vlade podržavao predsjednicu u zahtjevima za sazivanjem zajedničke sjednice vlade.

- Nije mi važno što je bilo tada. Želim raščistiti ovo što se danas dogodilo, s obzirom da su iz Ureda predsjenice na vrlo ružan način govorili o meni. Ja nisam nikoga uvijredio, ali neću dozvoliti te difamacijske kampanje, kad nemate argumente onda čovjeka etiketirate. Da lažem, da se dodvoravam, to je ispod svake razine. Ja na taj način ne funkcioniram niti bih nešto takvo uputio svom oponenentu - kazao je.