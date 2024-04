Zagrepčanin mlađoj susjedi dao vibrator i rekao da se zabavi s prijateljicama. Ona ga je tužila

Taksist (64) iz Zagreba završio je na sudu zbog uznemiravanja susjede (47). Općinski kazneni sud u Zagrebu presudio mu je da je kriv. Počinio je kazneno djelo protiv osobne slobode nametljivim ponašanjem. On je, kako piše u presudi, u razdoblju od veljače 2020. do veljače 2021., odlazio kod susjede u stan u Zagrebu. I to dok je bila sama, iako ga je upozoravala da ne dolazi bez najave.

Uznemiravao ju je na način da je prvo sredinom veljače 2020. znajući da ona ima rođendan - došao joj s cvijećem i poklonom u vrećici, a kada je otvorila poklon i vidjela vibrator i kockice za seks rekao joj da se može time večeras igrati s prijateljicama kada joj dođu na rođendan. Susjeda je revoltirana takvim ponašanjem te poklone bacila u smeće, nakon čega je došao i drugi dan bez kucanja. Rekao joj je: 'Sinoć ste brzo završile u pola dva, niste dugo pjevale. Ja sam vas slušao i promatrao', nakon čega mu je opet rekla da joj više ne dolazi u stan i ne uznemirava ju na što se oglušio i nastavio joj i nadalje neprimjetno donositi poklone koje je ostavljao ispred vrata stana. Rekla mu je da će ga prijaviti policiji, a on njoj: 'Što meni murja može, samo probaj!'. Rekao joj je i da će joj zagorčati život te ju nakon toga učestalo nazivao sa skrivenih brojeva, uhodio ju po raznim trgovinama i mjestima na području Španskog, piše u presudi.

- Ponašanjem je kod susjede izazvao nelagodu te strah i uznemirenost za život i sigurnost i sigurnost njoj bliskih osoba - zaključili su na sudu. Osudili su ga na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci. Primjenjuje se uvjetna osuda te se izrečena kazna neće izvršiti ako optuženik u roku od četiri godine ne počini novo kazneno djelo. Izrečena mu je i zabrana prilaska susjedi u trajanju od tri godine.

Optuženik je u svojoj obrani na kraju dokaznog postupka naveo, između ostalog, da je nekad živio u blizini oštećenice te su tijekom tri godine bili u dobrim prijateljskim odnosima i to tako da su se članovi njihovih obitelji međusobno družili. Potom su započeli ljubavnu vezu koja je trajala jednu godinu, a koju je oštećenica prekinula krajem siječnja 2020. s čime se on suglasio.

- Iz obrane optuženika proizlazi da isti osporava uhođenje, praćenje i motrenje oštećenice, dok potvrđuje da joj je u veljači 2020. donio rođendanski poklon - zaključili su na sudu. Sud je optuženika obvezao da naknadi troškove kaznenog postupka, paušalni iznos od 300 eura.