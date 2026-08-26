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NESREĆA U CENTRU GRADA

Taksist naletio na pješakinju u Zagrebu: 'Starija žena pala je na tračnicu, davali su joj vode'

Piše Helena Tkalčević,
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Taksist naletio na pješakinju u Zagrebu: 'Starija žena pala je na tračnicu, davali su joj vode'
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Foto: Čitatelj 24sata
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U naletu automobila na križanju Ilice i Medulićeve ulice u Zagrebu ozlijeđena je pješakinja. Zbrinuli su je u KBC Sestara milosrdnica

Policija je stigla doslovno u sekundi, žena je ležala na tlu na samoj tramvajskoj tračnici, do dolaska Hitne pomoći prolaznici su joj priskočili u pomoć, nudili vode, kazao nam je čitatelj koji se u srijedu oko 13 sati zatekao u blizini prometne nesreće u centru Zagreba.

Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su oko 13 sati dobili dojavu o naletu osobnog automobila na pješaka na križanju Ilice i Medulićeve ulice.

- U nesreći je jedna osoba ozlijeđena te joj je pomoć pružena u KBC Sestara milosrdnica. Na mjestu događaja provodi se očevid - kratko su kazali.

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Kvalifikacija ozljeda zasad nije poznata, kao ni okolnosti nesreće, a više detalja znat će se nakon policijskog očevida.

- Vidio sam da je u pitanju bilo taksi vozilo i da je taksist srednje dobi. Nisam vidio samu nesreću jer sam bio u tramvaju koji je stao pa su putnici izašli. Na tom je križanju pješački prijelaz na kojemu obično promet regulira prometnik. Sada ga nisa vidio - kazao je čitatelj.

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Komentari 33
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