Talibani oslobodili američkog akademika nakon godinu dana zatočeništva: 'To nije dovoljno'

Talibanska vlada u Afganistanu u utorak je oslobodila američkog državljanina Dennisa Coylea nakon više od godinu dana zatočeništva, no Washington je poručio kako taj potez nije dovoljan da se ukine nedavna odluka o proglašenju Kabula "državnim sponzorom protupravnog pritvaranja" te je zatražio oslobađanje i ostalih američkih zatočenika.

Talibansko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je kako je Coyle, 64-godišnji akademik, pušten povodom Ramazanskog bajrama kao gesta dobre volje. Njegovo oslobađanje uslijedilo je samo nekoliko tjedana nakon što je administracija predsjednika Donalda Trumpa pojačala pritisak na afganistanske vlasti.

Pomilovanje za Bajram

U priopćenju objavljenom u utorak, talibansko ministarstvo vanjskih poslova navelo je kako je odluka o puštanju donesena nakon apela Coyleove obitelji i da je afganistanski Vrhovni sud "njegovo dosadašnje zatočeništvo smatrao dovoljnim". Vlasti su objavile kako je pomilovan povodom blagdana Eid al-Fitra, kojim se obilježava kraj svetog mjeseca Ramazana.

- Islamski Emirat Afganistana proveo je ovu akciju na temelju humanitarnih razloga i dobre volje te vjeruje da takvi koraci mogu dodatno ojačati atmosferu povjerenja među zemljama - stoji u priopćenju.

Coyle je uhićen u siječnju 2025. godine pod optužbom za kršenje afganistanskih zakona, iako talibanske vlasti nikada nisu javno precizirale o kojim se zakonima radi. U oslobađanju su, prema izjavama obiju strana, posredovali Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar. Posebni izaslanik UAE-a za Afganistan, Saif Al Ketbi, bio je prisutan u zračnoj luci u Kabulu tijekom oslobađanja.

SAD pozdravlja oslobađanje, ali ne ukida sankcije

Američki državni tajnik Marco Rubio potvrdio je vijest i pozdravio oslobađanje.

"Danas, nakon više od godinu dana zatočeništva u Afganistanu, Dennis Coyle je na putu kući. Predsjednik Trump predan je okončanju nepravednih pritvaranja u inozemstvu. Dennis se pridružuje više od stotinu Amerikanaca koji su oslobođeni u posljednjih 15 mjeseci tijekom njegova drugog mandata", stoji u Rubiovoj izjavi.

Unatoč pozitivnom koraku, američki dužnosnici potvrdili su za CNN da odluka o proglašenju Afganistana "državnim sponzorom protupravnog pritvaranja", donesena 9. ožujka, ostaje na snazi. Tom prilikom Rubio je optužio talibansku vladu za korištenje "terorističkih taktika" i "otmice pojedinaca radi otkupnine ili traženja političkih ustupaka". Dužnosnici smatraju da je upravo ta odluka stvorila pritisak koji je doveo do Coyleovog oslobađanja.

Tko je Dennis Coyle?

Dennis Coyle, akademik iz Colorada, proveo je gotovo dva desetljeća u Afganistanu radeći kao lingvistički istraživač. Prema navodima njegove obitelji, pomagao je lokalnim zajednicama u razvoju resursa na njihovim materinjim jezicima i gajio je "duboku ljubav prema Afganistanu".

Nakon uhićenja, držan je u uvjetima koji su opisani kao "gotovo samica" bez podignute optužnice, što je izazvalo ozbiljnu zabrinutost njegove obitelji za njegovo zdravstveno stanje.

- Danas su naša srca ispunjena ogromnom zahvalnošću i hvalom Bogu što je održao Dennisov život i vratio ga kući nakon najizazovnijih i najnesigurnijih 421 dana naših života - poručila je obitelj Coyle u priopćenju, zahvalivši se američkoj administraciji, kao i posrednicima iz UAE-a i Katara.

Sudbina ostalih Amerikanaca i dalje je neizvjesna

Američki dužnosnici i dalje traže hitno oslobađanje najmanje dvoje drugih američkih državljana za koje se vjeruje da su zatočeni u Afganistanu. Jedan od njih je Mahmood Habibi, poduzetnik i suradnik lokalne telekomunikacijske tvrtke koji je nestao u kolovozu 2022., nedugo nakon američkog napada dronom u kojem je ubijen vođa al-Qaide Ayman Al-Zawahiri. Talibani nikada nisu priznali da ga drže.

Drugi je Paul Overby, pisac koji je nestao na istoku Afganistana još 2014. godine dok je istraživao za svoju knjigu.

- Iako je ovo pozitivan korak talibana, potrebno je učiniti više. I dalje tražimo trenutačni povratak Mahmooda Habibija, Paula Overbyja i svih drugih nepravedno pritvorenih Amerikanaca - poručio je Rubio.

Obitelj Habibi pozdravila je oslobađanje Coylea, ali je izrazila nadu da će uskoro doživjeti isto olakšanje. "Nadamo se da će naša obitelj uskoro osjetiti isti osjećaj olakšanja kada se Mahmood vrati kući", izjavio je njegov brat Ahmad Habibi.