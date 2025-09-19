Talibani pustili stariji britanski bračni par koji su zatočili još u veljači: Držali ih bez optužnice

Stariji britanski par oslobođen je nakon višemjesečnog zatvora u Afganistanu, a tu su vijest pozdravile britanske vlasti.

Talibani su pustili na slobodu Barbie Reynolds (76) i njezina suprug Petera (80), potvrdilo je u petak britansko ministarstvo vanjskih poslova.

Par je uhićen dok su putovali u svoj dom u pokrajini Bamijan, u središnjem Afganistanu, u veljači.

Od tada su držani bez optužnice i dugo su bili razdvojeni i zatočeni u zatvoru s maksimalnim osiguranjem. Očekuje se da će se par sada ponovno ujediniti sa svojom obitelji.

Živjeli su u Afganistanu gotovo dva desetljeća gdje su vodili organizaciju za obuku i obrazovanje.

U srpnju je njihov sin Jonathan rekao britanskoj novinskoj agenciji PA da je situacija "prilično frustrirajuća", nakon što je više puta apelirao na talibane da puste njegove roditelje.

Tom prilikom je dodao: „Strašno je što ih još uvijek drže u zatočeništvu, koliko znamo, već neko vrijeme bez ikakve prirodne sunčeve svjetlosti i što im nije dopušteno čak ni izaći van. Dakle, njihovo se zdravlje u mnogim područjima pogoršava, i to ubrzano.“

Britansko ministarstvo vanjskih poslova u petak je priopćilo da osjeća olakšanje zbog oslobađanja bračnog para i dodalo da je Katar odigrao ključnu ulogu u naporima za njihovo puštanje na slobodu.