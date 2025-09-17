Obavijesti

News

Komentari 1
SREDNJI VIJEK

Talibani zabranili internet u sjevernom Afganistanu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Talibani zabranili internet u sjevernom Afganistanu
Foto: SAYED HASSIB

To je prva takva zabrana interneta otkako su talibani preuzeli Afganistan 2021. Talibani su zabranili djevojkama da pohađaju srednju školu i ženama da rade u mnogim sektorima

Talibanska vlada zabranila je internet u dijelu sjevernog Afganistana kako bi "spriječila nemoralne aktivnosti", priopćile su talibanske vlasti.

To je prva takva zabrana interneta otkako su talibani preuzeli Afganistan 2021. Talibani su zabranili djevojkama da pohađaju srednju školu i ženama da rade u mnogim sektorima.

Zabrana se odnosi na pet pokrajina - Kunduz, Badahšan, Baghlan, Takhar i Balkh - na sjeveru zemlje, koje obuhvaćaju naseljena središta regija.

OSUĐENI ZA TEŠKA KAZNENA DJELA Austrija protjerala strance u Hrvatsku. Nisu imali boravišnu dozvolu, najviše Afganistanaca
Austrija protjerala strance u Hrvatsku. Nisu imali boravišnu dozvolu, najviše Afganistanaca

Odnosi se na sve internetske konekcije putem optičkih kablova, rekli su dužnosnici. Internetski pristup na mobitelima bit će dostupan, rekli su.

Sve konekcije su isključene, priopćile su te pokrajine.

"Ta mjera poduzeta je kako bi se spriječilo nemoralne aktivnosti", navodi se u priopćenju, dodajući da će se osigurati alternativu za esencijalne potrebe.

Bivši američki veleposlanik u Afganistanu Zalmay Khalilzad rekao je da je zabrana apsurdna.

"Ako je pravi razlog za zabrinutost pornografija, kao u mnogim islamskim zemljama, može je se lako blokirati filterima. Mnoge zemlje u islamskom svijetu čine upravo to", rekao je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Šumarska tehničarka primila mito za auto i sinov fakultet: 'Troškovi studija su jako skupi'
CURE NOVI DETALJI

Šumarska tehničarka primila mito za auto i sinov fakultet: 'Troškovi studija su jako skupi'

U razgovoru nje i Jankovića koji je tajno snimljen 1. srpnja ove godine nešto prije 12 sati, čuje se kako dogovaraju dinamiku isporuke trupaca, ali i kako mu Lončarić-Bartula savjetuje da poveća količine u Šumariji Vrbovec
Brutalna egzekucija u šumi: Mihael je žrtva veće urote?
MISTERIJ U MEĐIMURJU

Brutalna egzekucija u šumi: Mihael je žrtva veće urote?

Iz zatvora je izašao 12 dana prije smrti. Bio je povremeni konzument narkotika. Kad su ga pronašli, i dalje je imao svoj sat, srebrni lanac i novčanik. Tajnu ubojstva krije mobitel?
Širi se snimka na kojoj šeću s oružjem u Splitu. Policija za 24sata: 'To su bile igračke'
GRAĐANI SE UPLAŠILI

Širi se snimka na kojoj šeću s oružjem u Splitu. Policija za 24sata: 'To su bile igračke'

Kako nam je potvrdila splitsko-dalmatinska policija, snimka je nastala 24. kolovoza ove godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025