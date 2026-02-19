Talibani uveli novi zakon: 'Muževima je dopušteno tući žene, a bijeg od nasilja kažnjiv'

Talibanska vlast u Afganistanu donijela je novi kazneni zakonik koji je izazvao snažne osude međunarodne javnosti. Prema dokumentu od 60 stranica, koji je potpisao vrhovni vođa talibana Hibatullah Akhundzada i koji je distribuiran sudovima diljem zemlje, premlaćivanje supruge više se ne tretira kao kazneno djelo, već kao tzv. “ta'zir” – diskrecijska kazna.

Prema novim pravilima, muž smije fizički kažnjavati suprugu i djecu sve dok nasilje ne rezultira vidljivim prijelomima kostiju ili otvorenim ranama. Čak i u slučajevima težih ozljeda, maksimalna kazna iznosi 15 dana zatvora, no zakon je, prema navodima britanskog The Telegrapha, postavljen tako da je taj prag gotovo nemoguće dosegnuti.

Žene koje žele prijaviti nasilje suočene su s gotovo nepremostivim preprekama. Moraju osobno pokazati ozljede muškom sucu, potpuno pokrivene i u pratnji muškog skrbnika koji je u većini slučajeva upravo nasilni suprug. Zakon ne predviđa zabranu fizičkog, psihološkog ni seksualnog nasilja nad ženama.

Dodatno, članak 34. predviđa kaznu do tri mjeseca zatvora za ženu koja bez dopuštenja supruga ode u roditeljski dom, čak i ako bježi od zlostavljanja. Ista kazna prijeti i članovima obitelji koji joj pruže utočište.

Time je poništen pravni okvir uspostavljen za vrijeme prethodne afganistanske vlade, uključujući zakon iz 2009. koji je kriminalizirao prisilni brak, silovanje i rodno uvjetovano nasilje te propisivao kazne za obiteljsko zlostavljanje.

Nova regulativa dodatno kriminalizira i javnu raspravu o zakoniku. Kritiziranje talibanskog vodstva, uključujući zabranu obrazovanja djevojčica, smatra se kaznenim djelom. Prema članku 23., vrijeđanje talibanskih vođa kažnjava se s 20 udaraca bičem i šest mjeseci zatvora, dok neprijavljivanje oporbenih aktivnosti može rezultirati dvogodišnjom zatvorskom kaznom.

Zakonik formalno dijeli društvo na četiri sloja, vjerske učenjake, elitu, srednju i nižu klasu, a kazne za isto kazneno djelo razlikuju se ovisno o društvenom statusu počinitelja. Dokument također razlikuje “slobodne” građane i “robove”, dok su pojedine vjerske manjine označene kao “otpadnici”.

Od povratka na vlast u kolovozu 2021., talibani su sustavno ograničavali prava žena. Zabranjeno im je obrazovanje, vožnja automobila i javno pokazivanje lica, a naloženo im je da ne govore glasno čak ni u vlastitim domovima.

Prema izvješću Ujedinjenih naroda iz srpnja 2024., talibansko ministarstvo za promicanje vrlina i sprječavanje poroka dodatno pridonosi klimi straha u zemlji, dok se unutar samog pokreta, prema pojedinim procjenama, pojavljuju znakovi neslaganja oko smjera kojim Afganistan ide.