Afganistanci ne mogu pristupiti dijelu društvenih mreža...

Ljudi u Afganistanu izvijestili su da se određene društvene mreže poput Instagrama, Facebooka i Snapchata suočavaju s ograničenjima od utorka. Stanovnici Kabula i Mazar-i-Sharifa rekli su da nisu mogli pristupiti Instagramu i Facebooku bez VPN-a, virtualne privatne mreže koja korisnicima omogućuje zaobilaženje lokacijskih ograničenja.

Međutim, jedan stanovnik Kabula rekao je da i dalje može pristupiti svim društvenim mrežama.

Lokalna televizija Ariana News također je potvrdila ograničenja u nekim pokrajinama. Neki korisnici rekli su da su ograničenja utjecala na njihovo online poslovanje jer su koristili te platforme za promociju svojih proizvoda.

NetBlocks je potvrdio da su platforme Instagram, Facebook i Snapchat bile ograničene kod više pružatelja internetskih usluga u Afganistanu, ali da druge platforme poput WhatsAppa i X-a još uvijek funkcioniraju.

Krajem rujna internetske i telekomunikacijske usluge bile su potpuno obustavljene gotovo 48 sati, ostavljajući zemlju gotovo u potpunosti odsječenom od vanjskog svijeta.

Mrežni poremećaj utjecao je na više sektora, uključujući bankarske usluge i zračni promet. Talibani nisu službeno dali nikakvo objašnjenje za ograničavanje korištenja online platformi na nacionalnoj razini.

Izvješća navode da je odluka donesena po nalogu vrhovnog vođe talibana Haibatullaha Akhundzade zbog zabrinutosti oko "morala".

Godine 2022. talibanske vlasti naredile su zabranu TikTok-a i online igre PUBG