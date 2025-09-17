Austrija protjerala strance u Hrvatsku. Nisu imali boravišnu dozvolu, najviše Afganistanaca

Austrija je u Hrvatsku protjerala 11 stranaca u srijedu prijepodne, a radi se o osobama koje nisu imale dozvolu za boravak, potvrdilo je domaćim medijima austrijsko Ministarstvo unutarnjih poslova. Sedam prognanih je iz Afganistana, dvoje je iz Rusije, jedna osoba je iz Turske te jedna žena iz Somalije, piše Fenix magazin.

Kako je austrijski MUP pojasnio ovu Nacionalnu operaciju povratka, organizirala ju je i koordinirala Austrija, uz napomenu kako je odredište bila Hrvatska. Zrakoplov s 11 deportiranih osoba poletio je danas u 10 sati iz Beča.

- Deportacije su dio dosljedne, stroge i stoga pravedne politike azila. Svaki dan Austriju mora u prosjeku napustiti 35 ljudi. To je oko 13.000 godišnje, od kojih je više od polovice počinilo kaznena djela, rekao je austrijski ministar unutarnjih poslova, Gerhard Karner.

Prošli četvrtak su u Ministarstvu unutarnjih poslova u Beču održali sastanak s dužnosnicima afganistanske administracije. U sklopu priprema za deportaciju identificirano je 30 u Austriji osuđenih kriminalaca iz Afganistana. Navedene osobe, osuđene su, između ostalog, za teška kaznena djela, kao što su pokušaj ubojstva, silovanje, tešku pljačku, nanošenje teških tjelesnih ozljeda, krađu, provalu, opasne prijetnje, otpor državnoj vlasti te posjedovanje droga.

Ministarstvo unutarnjih poslova izjavilo je da nastavlja intenzivno raditi na olakšavanju izgona kriminalaca u Siriju i Afganistan. U prvoj polovici godine, gotovo svaki dan je u prosjeku deportirano 35 osoba iz Austrije, koji su bili kriminalci ili nisu imali boravišnu dozvolu. Prošli četvrtak u Bugarsku je deportirano sedam osoba.

Prema izjavama iz austrijskog MUP-a, to što čini Austrija predstavlja “pionirsku ulogu u Europi, u pogledu stroge, ali pravedne politike azila i deportacije”.