Talijan (80) hvalio se da je išao u lov na ljude u Sarajevo?! Tužitelji su pokrenuli istragu...

Tužiteljstvo u Milanu službeno je pokrenulo istragu protiv umirovljenog vozača kamiona (80) iz provincije Pordenone zbog sumnje da je bio jedan od 'vikend snajperista', stranaca koji su tijekom rata u BiH plaćali kako bi pucali po civilima u opkoljenom Sarajevu.

Kako piše talijanski Il Giorno, njemu je uručen poziv za saslušanje koje je rasporedu 9. veljače. Istragu predvoditi tužitelj Alessandro Gobbis.

Osumnjičeni Talijan tereti se za teško ubojstvo. Tužitelji smatraju da je on, u suradnji s drugim, zasad nepoznatim osobama, u sklopu zločinačkog udruženja, uzrokovao smrt nedužnih civila, uključujući žene, starce i djecu.

Prema navodima optužbe, Talijan je od 1992. do 1995. u više navrata pucao iz snajperskog oružja s brda oko Sarajeva.

Osumnjičeni se navodni pred drugim ljudima hvalio kako je u tom periodu odlazio "U Jugoslaviju u lov na ljude". Ovi navodi su došli do istražitelja nakon što je jedna žena ispričala lokalnoj novinarki o onome što je čula od osumnjičenog.

Tijekom pretresa njegove kuće policija je pronašla sedam komada legalno prijavljenog oružja.

Istraga je utvrdila da je osumnjičeni 80-godišnjak u ratnom periodu više puta putovao u bivšu Jugoslaviju, što su potvrdile i njegove bivše kolege s posla.

- Istrage su također otkrile da je muškarac u tom razdoblju nekoliko puta putovao u Jugoslaviju , a to su potvrdili ljudi iz tvrtke za koju je radio. Istraga u Milanu, između ostalog, proširuje se i međunarodnom suradnjom. BiH vlasti istražuju, a Francuska, Švicarska i Belgija također poduzimaju mjere , dijelom i zato što ti "snajperisti", prema dokumentima, nisu bili isključivo Talijani. U međuvremenu, milansko tužiteljstvo radi na identifikaciji drugih navodnih snajperista . Konkretno, očito provjeravaju još jedno ime, piše Il Giorno.