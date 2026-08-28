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UOČIO GA ZAŠTITAR

Talijan ručnim satom snimao golu djecu u Istri, uhitili su ga

Piše Ivan Hruškovec,
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Talijan ručnim satom snimao golu djecu u Istri, uhitili su ga
Foto: PU istarska
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U srijedu oko 14.25 sati u jednom turističkom objektu na području Istre, zaštitar u kampu je uočio 53-godišnjaka kako ručnim satom s integriranom kamerom snima nagu djecu na bazenu.

Istarska policija dovršila je istragu nad 53-godišnjim talijanskim državljaninom te je utvrdila sumnju da je  počinio kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju. U srijedu oko 14.25 sati u jednom turističkom objektu na području Istre, zaštitar u kampu je uočio 53-godišnjaka kako ručnim satom s integriranom kamerom snima nagu djecu na bazenu.

O sumnjivom ponašanju muškarca odmah je obaviještena policija te su policijski službenici obavili pretragu tehničke opreme koju njemački državljanin koristi, kojom prilikom su pronađeni inkriminirajući materijali.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 27. kolovoza u poslijepodnevnim satima, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja, navode iz policije te apeliraju na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestiti policiju na broj 192. 
 

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