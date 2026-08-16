Talijani ga čuvali pa je u Veneciji dočekan uz prosvjede. U Gružu nitko nije ni trepnuo

Kad je 117 metara duga superjahta “Boardwalk” tiho uplovila u dubrovačku luku Gruž krajem srpnja, malo je tko od znatiželjnih promatrača na obali znao da gleda plovilo vrijedno oko 450 milijuna dolara – i da je njegov vlasnik, teksaški milijarder Tilman Fertitta, Trumpov veleposlanik u Republici Italiji. Nekoliko dana ranije u Veneciji je dočekan bijesom stotina prosvjednika. Zastupnici su optužili vladu da je stotine policajaca “od Palerma do Ravenne, od Catanije do Ancone” pretvorila u besplatnu tjelesnu stražu privatnog plovila američkog veleposlanika, nazivajući to “pravim ludilom” na trošak talijanske porezne blagajne. Prosvjed je na kraju okupio oko 300 ljudi koji su se sukobili s interventnom policijom pokušavajući se približiti jahti usidrenoj na Riva dei Sette Martiri, nedaleko od Trga svetog Marka. Turneja koja je trebala slaviti prijateljstvo dviju zemalja ubrzo je postala meta žestokih prosvjeda. Aktivisti su pozvali na “masovni prosvjed” pod sloganom “Venezia non si USA”. Istodobno je spor između Trumpa i talijanske premijerke Giorgije Meloni oko rata u Iranu dodatno zaoštrio ton prema Fertittinoj misiji. Sam Fertitta prosvjede nije komentirao osobno, no poručio je da poštuje pravo na prosvjed.