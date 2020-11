Talijani su koronu imali u rujnu! Hrvatska istražuje jesmo li i mi

Čudne gripe, temperature koje ne padaju, bolovi u tijelu bez dodatnih simptoma, neobične upale pluća dijagnoze su kojima su i hrvatski liječnici svjedočili krajem 2019. Italija je dokazala da je kod njih to bila korona

<p>Institut za rak u Milanu i Sveučilišta u Sieni dokazali su da je korona virus cirkulirao Italijom još u rujnu 2019. Otkrili su to iz uzoraka krvi pacijenata koji su bolovali od raka pluća. </p><p><br/> Uzorci krvi uzeti su im bili između rujna 2019. i ožujka 2020. među kojima su pronađena antitijela na Covid-19 u 11,6 posto slučajeva od čega je 14 posto bilo u uzorcima krvi iz rujna 2019., piše La Stampa. Inače prvi službeni slučaj korone odnosno nultog pacijenta je Italija prema dosadašnjim podacima imala 21. veljače. S obzirom na ove podatke, postavlja se logično pitanje - je li Hrvatska također imala koronu puno prije poznatog datuma 25. veljače 2020.</p><p>Pitali smo to profesoricu Alemku Markotić, ravnateljicu Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević koja nam je dala do znanja da ne odbacuju tu mogućnost. - Dijagnostika je fokusirana na trenutačnu situaciju, a retrogradno ćemo raditi i na tome kada za to budemo imali vremena - kaže nam profesorica Markotić. Inače, znanstvenici s Instituta “Ruđer Bošković” još su lipnju za 24sata otkrili da je korona u Hrvatskoj bila već u siječnju 2020. </p><p><br/> - Detaljno smo analizirali uzorke i otkrili da je virus u Hrvatsku stigao iz tri izvorišta: Italije, Austrije i direktno iz Wuhana. Od tamo su ga donijeli Kinezi koji su turistički bili ovdje u siječnju - rekao nam je tada znanstvenik Oliver Vugrek s Instituta “Ruđer Bošković”. Talijani su svojim istraživanjem ujedno dokazali da su virus lani u rujnu imali u barem pet regija. </p><p>Hrvatski liječnici medijima su još u svibnju ove godine svjedočili o 'čudnim' gripama i virozama kao i upalama pluća pacijenata kada Hrvatska još nije imala službeno niti jednog oboljelog od korona virusa.</p><p>- Nama se prije otprilike tri tjedna znatno povećao broj posjeta ponajprije djece školske dobi od I. do IV. razreda, a posljednjih desetak dana to se spustilo na vrtićku dob - kazala je 5. veljače predsjednica Društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju Đurđa Španović. </p><p>- Sad kad se vraćamo i razmišljamo kakve su bile kliničke slike, možemo očekivati da se virus pojavio ranije nego što smo očekivali i prije nego što smo mi pretpostavljali. Ali u tom trenutku, kako je bila sezona gripe, nismo to shvatili kao infekciju koronavirusom nego kao gripu ili sindrom sličan gripi - rekla je specijalistica obiteljske medicine dr. Ines Balint, prenosi ezadar.net.hr. </p>