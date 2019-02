Talijani traže ubojice strogo zaštićenih morskih kornjača

Sve službe talijanske policije, ali i one zaštite mora i okoliša, intenzivno tragaju ovih dana za gnjusnim počiniteljima koji su ulovljenim i zaštićenim morskim kornjačama odsjecali glave.

U početku su na ovaj stravičan čin slučajno nabasali šetači uz more kod Grada Baria, a zatim se iste obezglavljene lešine kornjača pronašli i na plažama Taria na jugu Italije. U nekoliko dana ubijeno je ukupno pet ovih prekrasnih životinja, a za pretpostaviti je da u svemu tom prste imaju lokalni ribari kojima se one znaju zapetljati u mreže kako bi došle do riba kojima se hrane.

Usput, tamošnji ribari upravo se boje zapetljanih kornjača u mreži, jer prema staroj legendi, kome se to dogodi, uskoro će ga zadesiti same nevolje. Da to im se ne dogodi nekad ih ubijali, a izgleda da tu glupu ideju neki primjenjuju i danas.

Kako pišu talijanski mediji, nadležni sad pokušavaju na sve moguće načine pronaći počinitelja kako bi ga adekvatno kaznili. No mnogi su skeptični da će u tome uspjeti jer ribara je puno i svi su povezani.