FREGATA IMPRESIVNIH DIMENZIJA

Talijanski NATO-ov brod stigao je u Split: Ima napredni oružani sustav i dva helidroma

Ivan Jukić
Čitanje članka: 2 min
FOTO Talijanski NATO-ov brod stigao je u Split: Ima napredni oružani sustav i dva helidroma
NATO-ov zapovjedni brod Virginio Fasan u splitskoj luci | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na brodu se nalazi 203 člana posade, a fregata impresivnih dimenzija, duga gotovo 145 metara i široka 19,7 metara, opremljena je najnaprednijim sustavima za protupodmorničko djelovanje

Talijanska fregata Virginio Fasan (F591), pripadnica NATO-ove stalno spremne pomorske skupine SNMG2, uplovila je u petak 16. siječnja u splitsku luku, gdje će boraviti do ponedjeljka 19. siječnja, javlja Dnevnik.hr. Dolazak modernog ratnog broda privukao je pozornost brojnih prolaznika i stanovnika Splita.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na brodu se nalazi 203 člana posade, a fregata impresivnih dimenzija, duga gotovo 145 metara i široka 19,7 metara, opremljena je najnaprednijim sustavima za protupodmorničko djelovanje. Zahvaljujući sofisticiranim sonarima, senzorima i specijaliziranoj opremi, Fasan može učinkovito nadzirati podmorje i provoditi operacije potrage za podmornicama. Na palubi se nalaze i dva helidroma prilagođena prihvatu mornaričkih helikoptera.

NATO-ov zapovjedni brod Virginio Fasan u splitskoj luci | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Tijekom boravka u Splitu, posada talijanske fregate održat će zajedničku vježbu s Hrvatskom ratnom mornaricom. Planirane aktivnosti uključuju taktičko manevriranje, komunikacijske procedure, plovidbu u formaciji te operacije traganja i spašavanja. U sklopu vježbi bit će provedeno i slijetanje helikoptera na palubu fregate, što je jedna od ključnih sposobnosti NATO-ovih pomorskih snaga.

NATO-ov zapovjedni brod Virginio Fasan u splitskoj luci | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Virginio Fasan već je sudjelovao u nizu NATO misija, od humanitarnih akcija do antiterorističkih operacija, a često je imao i ulogu zapovjednog broda unutar savezničkih skupina. Splitska luka redovito je domaćin brodovima NATO-a – posljednjih godina među najzapaženijima bio je američki nosač aviona USS Gerald R. Ford.

