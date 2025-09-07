Obavijesti

'BOŽJI INFLUENSER'

Tisuće ljudi stižu u Rim: Danas Božji influencer postaje svetac!

Piše HINA,
Tisuće ljudi stižu u Rim: Danas Božji influencer postaje svetac!
Foto: Vincenzo Livieri

Kanonizacija takozvanog 'cyber-apostola', prva milenijska kanonizacija, izvorno je bila zakazana za travanj, ali je odgođena nakon smrti pape Franje. To će biti prva takva ceremonija za papu Lava rođenog u SAD-u

Deseci tisuća hodočasnika očekuju se u nedjelju u Vatikanu na kanonizaciji talijanskog tinejdžera zvanog "Božji influenser" zbog njegovih napora u širenju katoličke vjere na internetu. Papa Lav XIV. na svečanoj ceremoniji na Trgu sv. Petra proglasit će svecem Carla Acutisa, koji je umro od leukemije 2006. u dobi od 15 godina.

Tijelo tinejdžera, odjeveno u traperice i Nike tenisice, leži u grobnici od stakla u Assisiju, koju godišnje posjećuju stotine tisuća ljudi. 

Kanonizacija takozvanog "cyber-apostola", prva milenijska kanonizacija, izvorno je bila zakazana za travanj, ali je odgođena nakon smrti pape Franje. To će biti prva takva ceremonija za papu Lava rođenog u SAD-u.

Među mnoštvom koje se očekuje u Vatikanu na misi, koja počinje u 10 sati, više je od 800 ljudi koji putuju u Rim posebnim vlakom iz Assisija. Misu će vjernici pratiti i na golemim ekranima u Assisiju, srednjovjekovnom gradu i hodočasničkom mjestu u središnjoj regiji Umbriji.

Bishop Domenico Sorrentino during Eucharistic celebration
Bishop Domenico Sorrentino during Eucharistic celebration | Foto: ©Catholic Press Photo/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

- Znam da će mnogi doći, mnogi će pratiti na televiziji...  I sigurna sam da im Carlo zahvaljuje - rekla je njegova majka Antonia Salzano.

U videu koji je u subotu objavila asiška biskupija, rekla je da je njezin sin dokaz da smo "svi pozvani biti sveci... svatko je poseban“. Velika tapiserija s fotografijom budućeg sveca obješena je na pročelju bazilike sv. Petra prije ceremonije.

„Uzoran život“

Acutis, rođen u Londonu 1991. u talijanskoj obitelji, imao je žarku vjeru, premda mu roditelji nisu bili osobito pobožni.

Odrastao je u sjevernom gradu Milanu, gdje je svakodnevno prisustvovao misi i bio je poznat po svojoj suosjećajnosti prema zlostavljanoj djeci i beskućnicima kojima je donosio hranu i vreće za spavanje.

Kao ljubitelj računalnih igara, Acutis je sam naučio osnove kodiranja i koristio ih za dokumentiranje čuda i drugih elemenata katoličke vjere na internetu.

MLADIĆ VELIKOG SRCA Zbog Papine smrti, Carlo Acutis morat će pričekati na status prvog sveca milenijalca
Zbog Papine smrti, Carlo Acutis morat će pričekati na status prvog sveca milenijalca

Domenico Sorrentino, asiški biskup, pozvao je u petak mlade da slijede Acutisov primjer.

- Danas više nego ikad trebamo pozitivne primjere, uzorne životne priče koje mogu pomoći našim mladima da izbjegnu pratiti obeshrabrujuće slike, nasilne primjere i prolazne trendove koji ne ostavljaju ništa iza sebe - rekao je u izjavi.

Vatikan je priznao Acutisa kao osobu koja je nakon svoje smrti izvela dva čuda - nužan korak na putu do svetosti.

SVETAC GENERACIJE Tinejdžer iz Italije postaje prvi svetac milenijske generacije!
Tinejdžer iz Italije postaje prvi svetac milenijske generacije!

Prvo je bilo ozdravljenje brazilskog djeteta koje je patilo od rijetke malformacije gušterače, a drugo oporavak kostarikanskog studenta teško ozlijeđenog u nesreći.

U oba slučaja, rodbina se u molitvama za pomoć obraćala Acutisu kojeg je papa Franjo 2020. godine proglasio blaženim.

