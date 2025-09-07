Tisuće ljudi stižu u Rim: Danas Božji influencer postaje svetac!

Deseci tisuća hodočasnika očekuju se u nedjelju u Vatikanu na kanonizaciji talijanskog tinejdžera zvanog "Božji influenser" zbog njegovih napora u širenju katoličke vjere na internetu. Papa Lav XIV. na svečanoj ceremoniji na Trgu sv. Petra proglasit će svecem Carla Acutisa, koji je umro od leukemije 2006. u dobi od 15 godina.

Tijelo tinejdžera, odjeveno u traperice i Nike tenisice, leži u grobnici od stakla u Assisiju, koju godišnje posjećuju stotine tisuća ljudi.

Kanonizacija takozvanog "cyber-apostola", prva milenijska kanonizacija, izvorno je bila zakazana za travanj, ali je odgođena nakon smrti pape Franje. To će biti prva takva ceremonija za papu Lava rođenog u SAD-u.

Među mnoštvom koje se očekuje u Vatikanu na misi, koja počinje u 10 sati, više je od 800 ljudi koji putuju u Rim posebnim vlakom iz Assisija. Misu će vjernici pratiti i na golemim ekranima u Assisiju, srednjovjekovnom gradu i hodočasničkom mjestu u središnjoj regiji Umbriji.

Bishop Domenico Sorrentino during Eucharistic celebration | Foto: ©Catholic Press Photo/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

- Znam da će mnogi doći, mnogi će pratiti na televiziji... I sigurna sam da im Carlo zahvaljuje - rekla je njegova majka Antonia Salzano.

U videu koji je u subotu objavila asiška biskupija, rekla je da je njezin sin dokaz da smo "svi pozvani biti sveci... svatko je poseban“. Velika tapiserija s fotografijom budućeg sveca obješena je na pročelju bazilike sv. Petra prije ceremonije.

„Uzoran život“

Acutis, rođen u Londonu 1991. u talijanskoj obitelji, imao je žarku vjeru, premda mu roditelji nisu bili osobito pobožni.

Odrastao je u sjevernom gradu Milanu, gdje je svakodnevno prisustvovao misi i bio je poznat po svojoj suosjećajnosti prema zlostavljanoj djeci i beskućnicima kojima je donosio hranu i vreće za spavanje.

Kao ljubitelj računalnih igara, Acutis je sam naučio osnove kodiranja i koristio ih za dokumentiranje čuda i drugih elemenata katoličke vjere na internetu.

Domenico Sorrentino, asiški biskup, pozvao je u petak mlade da slijede Acutisov primjer.

- Danas više nego ikad trebamo pozitivne primjere, uzorne životne priče koje mogu pomoći našim mladima da izbjegnu pratiti obeshrabrujuće slike, nasilne primjere i prolazne trendove koji ne ostavljaju ništa iza sebe - rekao je u izjavi.

Vatikan je priznao Acutisa kao osobu koja je nakon svoje smrti izvela dva čuda - nužan korak na putu do svetosti.

Prvo je bilo ozdravljenje brazilskog djeteta koje je patilo od rijetke malformacije gušterače, a drugo oporavak kostarikanskog studenta teško ozlijeđenog u nesreći.

U oba slučaja, rodbina se u molitvama za pomoć obraćala Acutisu kojeg je papa Franjo 2020. godine proglasio blaženim.