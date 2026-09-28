Naložili su obdukciju, a policija nastavlja utvrđivati okolnosti događaja
BEZUSPJEŠNA REANIMACIJA
Talijanu pozlilo tijekom ronjenja kraj Medulina, preminuo je
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Talijanski državljanin (48) preminuo je nakon ronjenja u Medulinskom akvatoriju u nedjelju oko 10.30, kada je pulska policija zaprimila dojavu. Nakon toga, prevezli su ga plovilom u Uvalu Polje, gdje je preminuo nakon bezuspješne reanimacije, piše PU istarska.
Naložili su obdukciju, a policija nastavlja utvrđivati okolnosti događaja.
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