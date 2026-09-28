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BEZUSPJEŠNA REANIMACIJA

Talijanu pozlilo tijekom ronjenja kraj Medulina, preminuo je

Piše Iva Tomas,
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Talijanu pozlilo tijekom ronjenja kraj Medulina, preminuo je
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
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Naložili su obdukciju, a policija nastavlja utvrđivati okolnosti događaja

Talijanski državljanin (48) preminuo je nakon ronjenja u Medulinskom akvatoriju u nedjelju oko 10.30, kada je pulska policija zaprimila dojavu. Nakon toga, prevezli su ga plovilom u Uvalu Polje, gdje je preminuo nakon bezuspješne reanimacije, piše PU istarska.

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