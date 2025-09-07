Taman za van: Sunčana nedjelja pred nama, rastu temeperature

Hrvatsku očekuje pravo ljetno vrijeme u nedjelju. Prema najnovijoj prognozi, bit će pretežno sunčano, uz povremenu umjerenu naoblaku. Vjetar će u većini krajeva biti slab, dok će na Jadranu puhati umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a prijepodne su mogući i olujni udari. Tijekom poslijepodneva na obali se očekuje okretanje vjetra na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Pogledajte vrijeme po gradovima

Temperature će se u unutrašnjosti kretati između 23 i 27 °C, dok će na Jadranu biti i nešto više, ponegdje i do 29 °C. Jutarnje vrijednosti temperature zraka su između 13 i 22 °C, ovisno o regiji. Zagreb očekuje pretežno sunčano vrijeme s povremenom umjerenom naoblakom i najvišom dnevnom temperaturom oko 24 °C.

Uz ovakve vremenske prilike, idealan je dan za boravak na otvorenom, ali valja biti oprezan zbog moguće jake bure.

Sunčano i ugodno vrijeme nastavlja se i idućih dana, pa ljubitelji ljeta mogu još malo uživati u toplini i suncu prije jesenskih promjena.

Pretežno sunčano i vrlo toplo će tako biti u ponedjeljak. Ujutro na kopnu mjestimice magla. Vjetar slab. Na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a ujutro lokalno burin. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, na obali i otocima između 17 i 22 °C. Najviša dnevna sutra većinom od 25 do 29 °C.

U utorak s južinom postupno naoblačenje sa zapada, u unutrašnjosti moguće i malo kiše. U srijedu promjenjivo i nestabilno, moguće ponegdje s izraženijim pljuskovima praćenim grmljavinom, na moru će jačati jugo. Bit će vrlo toplo za doba godine, u Dalmaciji ponegdje i vruće, u srijedu manje toplo. Jutra na kopnu manje svježa, ponedje početkom tjedna s maglom.