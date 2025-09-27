Tamnica užasa u penthouseu monstruma s Wall Streeta: 'Jesi li je dobro stresao strujom?'

Umirovljeni financijer s Wall Streeta Howard Rubin (70) i njegova dugogodišnja osobna asistentica Jennifer Powers (45) uhićeni su pod teškim optužbama za vođenje desetogodišnje mreže trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, javljaju američki mediji. Optužnica ih tereti da su namamili, prevarili i brutalno zlostavljali desetak žena u luksuznim hotelima i zvučno izoliranoj "tamnici" unutar Rubinova penthousea na Manhattanu, koristeći njegovo golemo bogatstvo kao oružje za manipulaciju i nasilje.

Slučaj, koji su federalni tužitelji opisali kao šokantno sadističko zlostavljanje i dehumanizaciju, otkriva mračni svijet u kojem su moć i novac koristili za organiziranje mučenja koje je žrtvama ostavilo trajne fizičke i psihičke posljedice.

Howard Rubin | Foto: Facebook

Prema optužnici podignutoj pred federalnim sudom u Brooklynu, Rubin i Powers su između 2009. i 2019. godine potrošili najmanje milijun dolara na svoje bolesne zločine. Njihova meta bile su ranjive žene, uključujući bivše Playboyeve modele, žene s prethodnim iskustvom zlostavljanja, one u teškoj financijskoj situaciji ili s problemima ovisnosti.

Powers je, kako se navodi, bila ključna figura u operaciji. Njezina uloga bila je regrutirati žrtve putem društvenih mreža, manekenskih stranica i "elitnih prostitucijskih mreža". Organizirala je njihove letove za New York, smještaj te ih pripremala za susrete s Rubinom. Ženama su obećavane značajne novčane naknade, koje su mogle doseći i do 5000 dolara po susretu, no često su bile umanjene ako Rubin "nije bio zadovoljan" njihovom izdržljivošću.

Jennifer Powers | Foto: Facebook

Međutim, ono što je ženama predstavljeno kao BDSM (ropstvo, disciplina, dominacija, submisija i sadomazohizam) susret, prema tužiteljima, pretvaralo se u brutalno nasilje koje je daleko prelazilo granice pristanka. Žrtve su bile vezane, imale su poveze preko usta, a ponekad su bile i bez svijesti, što im je onemogućavalo da se usprotive. U nekim slučajevima, Rubin je navodno ignorirao "sigurnu riječ" kojom su žene pokušavale zaustaviti zlostavljanje. Posljedice su bile teške: jedna žena je pretrpjela takve ozljede da su kirurzi trebali intervenirati.

New York Post objavio je transkripte SMS poruka između Rubina i Powers. U jednoj poruci iz 2015., Powers je uz oduševljenje pitala Rubina je li koristio elektrošoker na vezanoj ženi, točnije na njenim spolnim organima, na što je Rubin odgovorio potvrdno, ali se žalio da je uređaj „gubio snagu i bio preslab“.

U drugoj poruci iz 2014., Rubin se hvalio kako je iskoristio ženu koja je bila financijski očajna, govoreći da joj „moraju natjerati suze na oči“.

Kad je organizirao seks u troje, Rubin je pisao Powers da moraju drugu ženu natjerati da pati. „Ne zanima me ako vrišti“ napisao joj je uz emotikon smješka.

Nakon što je tijekom fizičkog zlostavljanja jedna žrtva ozlijeđena Rubin je upozorio Powers da sada moraju biti „vrlo, vrlo, vrlo nježni“ u komunikaciji s tom ženom kako bi zadržali njeno povjerenje.

Rubin je pred sucem rekao kako se ne osjeća krivim. Sudac je odlučio da ga treba zadržati u pritvoru bez jamčevine.