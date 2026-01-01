Tanker koji je bježao od američke Obalne straže sada ima rusku zastavu i novo ime

Tanker za naftu koji je pokušao izbjeći američku obalnu stražu kod Venezuele tako što je na svoj trup grubo iscrtao rusku zastavu, sada je i službeno preimenovan te je ušao u Ruski pomorski registar brodova, stvarajući time potencijalni diplomatski i pravni spor između Washingtona i Moskve.

Službeno pod ruskom zastavom

Prema ažuriranim informacijama iz Ruskog pomorskog registra brodova, plovilo koje je ranije bilo identificirano kao Bella 1 sada je registrirano pod imenom Marinera. U dokumentima se navodi kako tanker sada plovi pod državnom zastavom Rusije, a kao luka upisa naveden je grad Soči na obali Crnog mora. Ovaj potez uslijedio je nakon višednevne potjere na otvorenom moru.

Promjena zastave stvorila je pravnu komplikaciju. Prema međunarodnom pravu, plovila koja plove pod zastavom neke države potpadaju pod njezinu jurisdikciju i zaštitu. Međutim, pokušaji izbjegavanja američkog pravosuđa retroaktivnom promjenom registracije plovila mogli bi se pokazati neučinkovitima.

Foto: vesseltracker

Američki dužnosnici istaknuli su kako tanker u trenutku početka potjere, prije više od tjedan dana, nije imao legitimnu registraciju i plovio je pod lažnom zastavom, što znači da nije uživao zaštitu Rusije.

​- U vrijeme kada je potjera počela, tanker je plovio pod lažnom zastavom i bez legitimne registracije, što znači da nije uživao rusku zaštitu - poručili su iz Washingtona.

Time ga Washington smatra takozvanim neutralnim plovilom, odnosno brodom bez državljanstva, koji prema međunarodnom pravu podliježe inspekciji.

Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, tanker je prethodno bio registriran u Panami, Palauu, Liberiji i na Maršalovim Otocima. Plovilo je u vlasništvu turske tvrtke Louis Marine Shipholding Enterprises i navodno je dio takozvane 'flote iz sjene' koja prevozi sankcioniranu naftu iz Rusije, Irana i Venezuele.

Pozadina slučaja

Američki sud izdao je nalog za zapljenu plovila i prije pokušaja presretanja. Kao razlog naveden je transport iranske nafte, čiji se prihodi od prodaje, prema tvrdnjama Washingtona, koriste za financiranje terorističkih organizacija, uključujući Hezbollah, jemenske Hute i iransku Islamsku revolucionarnu gardu.

Američka obalna straža obustavila je operaciju zapljene sankcioniranog tankera 31. prosinca, nakon što se na njegovu trupu pojavila grupo naslikana ruska zastava. Američka vojska poručila je kako je spremna ukrcati se na plovilo i čeka naredbu iz Bijele kuće. Prema Konvenciji UN-a o pravu mora, obalne straže imaju pravo zadržati plovila bez registracije ili pod sumnjom na prijevaru.

