Tanzanska predsjednica Hassan proglašena pobjednicom izbora obilježenih nasiljem

Ishod izbora daje Hassan, koja je na vlast došla 2021. nakon smrti svog prethodnika, petogodišnji mandat za upravljanje ovom istočnoafričkom zemljom sa 68 milijuna stanovnika.

Stotine ljudi su ubijene u Tanzaniji tijekom trodnevnih prosvjeda nakon općih izbora u srijedu, objavila je glavna oporbena stranka u zemlji. Brojke o poginulima variraju, a činjenica da je onemogućen pristup internetu diljem zemlje otežava njihovu provjeru.

Dok je glasnogovornik oporbene stranke Chadema za AFP rekao da je "oko 700" osoba ubijeno u sukobima sa snagama sigurnosti, diplomatski izvor u Tanzaniji je za BBC rekao da postoje uvjerljivi dokazi da je smrtno stradalo najmanje 500 ljudi.

Vlada je pokušala razmjere nasilja prikazati manjima nego što jesu, a vlasti su produžile policijski sat u pokušaju da uguše nemire, navodi BBC. Na demonstracijama u gradovima širom Tanzanije sudjelovali su uglavnom mladi prosvjednici kako bi osudili izbore kao nepoštene.

Oni optužuju vladu da potkopava demokraciju političkim progonom glavnih oporbenih vođa, od kojih je jedan u zatvoru, a drugi isključen iz izbora zbog tehnikalija, što je povećalo izglede predsjednice Hassan i njene vladajuće stranke Chama Cha Mapinduzi (CCM). Prosvjedi su se nastavili u petak, pri čemu su demonstranti u lučkom gradu Dar es Salaamu prkosili upozorenjima šefa vojske da zaustave nemire.

Foto: THOMAS MUKOYA/REUTERS

Ministar vanjskih poslova Mahmoud Kombo Thabit je nasilje opisao kao "nekoliko mjestimičnih, izoliranih džepova incidenata" te dodao da "su sigurnosne snage veoma brzo i odlučno djelovale kako bi riješile situaciju".

- (Također), nastavljamo dobivati izvješća o vandaliziranoj imovini - kazao je ministar za emisiju BBC-ja Focus on Africa, dodajući da je onemogućavanje pristupa internetu bilo nužno kako bi se zaustavio takav vandalizam i spasili životi.

Novinarima i organizacijama za ljudska prava bilo je teško provjeriti izvješća o smrtnim slučajevima, a bolnice odbijaju pružiti informacije o žrtvama. Izvor iz jedne bolnice u Dar es Salaamu je za BBC rekao da je ustanova preplavljena žrtvama od četvrtka te da je većina javnih bolnica u gradu u istom položaju, a navodno su pune i mrtvačnice.

Foto: THOMAS MUKOYA/REUTERS

Jedan političar iz stranke Chadema je rekao da strahuje za vlastiti život dok se "masakri provode tijekom noćnih sati kada nema svjedoka".

- (Sigurnosne snage) traže sve naše čelnike, a neki su morali napustiti zemlju. Ti ljudi ubijaju i za to ih se ne kažnjava - rekao je za BBC-jevu emisiju Newshour John Kitoka, čelnik odjela za vanjsku politiku i dijasporu u stranci Chadema.

- I dalje smo zabrinuti da je vrijeme uoči izbora obilježeno maltretiranjem, otmicama i zastrašivanjem oporbenih ličnosti, novinara i aktera civilnog društva - dodao je.

Foto: EMMANUEL HERMAN/REUTERS

Ujedinjeni narodi su pozvali tanzanske snage sigurnosti da se suzdrže od primjene nepotrebne sile, a šefovi diplomacija Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade i Norveške su izdali zajedničko priopćenje kojim pozivaju vlasti da "djeluju maksimalno suzdržano" i poštuju "slobodu izražavanja".