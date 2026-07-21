Policajka na Pagu ‘dilala’ adrese kćeri kandidata za gradonačelnika. Probali su mu osigurati pobjedu. Uhitili i bivšeg šefa lokalnog HDZ-a
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TATA, SKUPILA SAM SVE! Suludi detalji Uskokove akcije na Pagu. Policajka 'dilala' adrese
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Jabuka ne pada daleko od stabla. Vidi se to po najnovijem uhićenju na Pagu, gdje su uhitili Kristinu Bistričić (30), kći bivšega gradonačelnika Ante Fabijanića, koji je uhićen prošlog ljeta u lipnju. Protiv njega su već podignuli optužnicu, i to jer je svojem vozaču i prijatelju plaćao dugove gradskim novcem, kroz lažne fakture. A njegovu kćer uhitili su jer je navodno od policajke Marije Magaš (31), koja radi u administraciji Policijske postaje Pag, tražila da joj daje adrese prebivališta ljudi koji imaju pravo glasa kako bi osigurala da će joj tata pobijediti na izborima. I ona je bila na jednoj od njegovih izbornih lista.
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