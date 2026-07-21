Obavijesti

News

Komentari 18
OBITELJSKA POSLA PLUS+

TATA, SKUPILA SAM SVE! Suludi detalji Uskokove akcije na Pagu. Policajka 'dilala' adrese

Piše Laura Šiprak, Petra Mustać,
Čitanje članka: 3 min
TATA, SKUPILA SAM SVE! Suludi detalji Uskokove akcije na Pagu. Policajka 'dilala' adrese
Foto: 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Policajka na Pagu ‘dilala’ adrese kćeri kandidata za gradonačelnika. Probali su mu osigurati pobjedu. Uhitili i bivšeg šefa lokalnog HDZ-a

Jabuka ne pada daleko od stabla. Vidi se to po najnovijem uhićenju na Pagu, gdje su uhitili Kristinu Bistričić (30), kći bivšega gradonačelnika Ante Fabijanića, koji je uhićen prošlog ljeta u lipnju. Protiv njega su već podignuli optužnicu, i to jer je svojem vozaču i prijatelju plaćao dugove gradskim novcem, kroz lažne fakture. A njegovu kćer uhitili su jer je navodno od policajke Marije Magaš (31), koja radi u administraciji Policijske postaje Pag, tražila da joj daje adrese prebivališta ljudi koji imaju pravo glasa kako bi osigurala da će joj tata pobijediti na izborima. I ona je bila na jednoj od njegovih izbornih lista.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 18
'Jedna čistačica svake sezone da otkaz i ide peći palačinke na more. Na jesen se opet zaposli'
BOLNICE NA RUBU: NEMA TKO ČISTITI

'Jedna čistačica svake sezone da otkaz i ide peći palačinke na more. Na jesen se opet zaposli'

Čistačica iz zagrebačke bolnice već godinama, doznajemo, daje otkaz u vrijeme sezone i opet se zapošljava jer nemaju dovoljno kadra.
Sudi mu se u Zagrebu, skoro je opet prevario državu, a sad je dobio milijunski posao u Čepinu
KONTROVERZNI PODUZETNIK ŽUVIĆ

Sudi mu se u Zagrebu, skoro je opet prevario državu, a sad je dobio milijunski posao u Čepinu

Davor Žuvić kaže da mu sve podmeću neprijatelji i savjetuje da se ne petljamo. Sudi mu se zbog prevare, otkrili smo da je probao opet muljati, a Makarska je s njim raskinula ugovor zbog povrede ugovora
Varaždinski medij: Preminuo Filip Mihalić (27) iz afere s krivotvorenim Covid testovima
PODUZETNIK S OPTUŽNICOM

Varaždinski medij: Preminuo Filip Mihalić (27) iz afere s krivotvorenim Covid testovima

Mihalić i njegov otac Anđelko, bivši HDZ-ov zastupnik uskoro su trebali sjesti na optuženičku klupu Općinskog suda u Varaždinu zbog sumnji u krivotvorenje COVID testova tijekom pandemije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026