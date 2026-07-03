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KOMENTIRA: IGOR ALBORGHETTI PLUS+

Tatica iz Washingtona protiv Koalicije voljnih

Piše Igor Alborghetti,
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Tatica iz Washingtona protiv Koalicije voljnih
Foto: Evan Vucci
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Ako se Koalicija voljnih pretvori u trajni okvir sa zapovjednim strukturama i snagama, to bi mogla biti jezgra buduće europske obrane

Macronov odgovor na staro/novo europsko pitanje - tko nas brani kad Washington ima druga posla - jest Kolacija voljnih (KV). Nema nikakve slučajnosti u tome što se Pariz sprema pozornicu mimohoda, koja tradicionalno prolazi avenijom Champs-Élysées, od Arc de Triomphe prema Place de la Concorde, pretvoriti u prezentaciju nove europske jezgre moći. A sve će to gledati delegacija NATO‑a, kao trag arhaične arhitekture sigurnosti.

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