Ako se Koalicija voljnih pretvori u trajni okvir sa zapovjednim strukturama i snagama, to bi mogla biti jezgra buduće europske obrane
KOMENTIRA: IGOR ALBORGHETTI PLUS+
Tatica iz Washingtona protiv Koalicije voljnih
Čitanje članka: 1 min
Macronov odgovor na staro/novo europsko pitanje - tko nas brani kad Washington ima druga posla - jest Kolacija voljnih (KV). Nema nikakve slučajnosti u tome što se Pariz sprema pozornicu mimohoda, koja tradicionalno prolazi avenijom Champs-Élysées, od Arc de Triomphe prema Place de la Concorde, pretvoriti u prezentaciju nove europske jezgre moći. A sve će to gledati delegacija NATO‑a, kao trag arhaične arhitekture sigurnosti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku