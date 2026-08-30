Čovjek sebe najčešće upravo tako i izgubi. Ne odjednom i ne spektakularno, nego kroz sitne ustupke koji, jedan po jedan, nikad ne izgledaju dovoljno veliki da bismo zbog njih zastali.
'Tek onda kad dobije sve što je htio, čovjek primijeti da njega u tome više nema...'
Meta je ovoga tjedna pristala platiti do 18 milijardi dolara kako bi zaključila spor s američkim saveznim državama koje tvrde da su Facebook i Instagram godinama građeni tako da djecu i tinejdžere što dulje zadrže pred ekranom, pretvarajući njihovu pozornost u naviku, naviku u potrebu, a potrebu u milijarde. U toj priči ima nečega gotovo biblijskog: čovjek je ponovno izumio sustav koji mu obećava cijeli svijet, a onda otkrio da cijena tog svijeta može biti on sam. Walter White u seriji “Breaking Bad” nije preko noći postao Heisenberg. Granice je pomicao gotovo neprimjetno, svaki put pod zaštitom dovoljno uvjerljivog opravdanja: obitelj, sigurnost, kontrola, egzistencija... Tek kad više nije imao što objašnjavati, postalo je jasno da odavno ne spašava obitelj, nego sliku sebe kao čovjeka koji mora pobijediti, premda više ni sam ne zna što zapravo pokušava osvojiti.
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