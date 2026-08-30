Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTIRA DALIBOR MILAS PLUS+

'Tek onda kad dobije sve što je htio, čovjek primijeti da njega u tome više nema...'

Piše Dalibor Milas, doktor pastoralne teologije i socijalne etike,
Čitanje članka: 1 min
'Tek onda kad dobije sve što je htio, čovjek primijeti da njega u tome više nema...'
Foto: Carlos Barria
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Čovjek sebe najčešće upravo tako i izgubi. Ne odjednom i ne spektakularno, nego kroz sitne ustupke koji, jedan po jedan, nikad ne izgledaju dovoljno veliki da bismo zbog njih zastali.

Meta je ovoga tjedna pristala platiti do 18 milijardi dolara kako bi zaključila spor s američkim saveznim državama koje tvrde da su Facebook i Instagram godinama građeni tako da djecu i tinejdžere što dulje zadrže pred ekranom, pretvarajući njihovu pozornost u naviku, naviku u potrebu, a potrebu u milijarde. U toj priči ima nečega gotovo biblijskog: čovjek je ponovno izumio sustav koji mu obećava cijeli svijet, a onda otkrio da cijena tog svijeta može biti on sam. Walter White u seriji “Breaking Bad” nije preko noći postao Heisenberg. Granice je pomicao gotovo neprimjetno, svaki put pod zaštitom dovoljno uvjerljivog opravdanja: obitelj, sigurnost, kontrola, egzistencija... Tek kad više nije imao što objašnjavati, postalo je jasno da odavno ne spašava obitelj, nego sliku sebe kao čovjeka koji mora pobijediti, premda više ni sam ne zna što zapravo pokušava osvojiti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompson pjeva Čavoglave, ori se 'ZDS' u Vukovaru: 'Oni koji je osporavaju, osporavaju i rat'
PRATITE UŽIVO

Thompson pjeva Čavoglave, ori se 'ZDS' u Vukovaru: 'Oni koji je osporavaju, osporavaju i rat'

Vukovar danas čeka veliki koncert Marka Perkovića Thompsona. U Gospodarskoj zoni očekuje se oko 100.000 ljudi, a pripremljeno je i 19 hektara terena za parking...
Supruga preminulog Luke: Zašto je morao umrijeti? Molio me da ga vozim u drugu bolnicu...
SMRT U ČEKAONICI

Supruga preminulog Luke: Zašto je morao umrijeti? Molio me da ga vozim u drugu bolnicu...

Supruga preminulog Luke Palatinuša, Jasmina, opisuje dramatične trenutke u čekaonici hitne pomoći, gdje se njen suprug srušio pred očima drugih pacijenata, dok su liječnici pokušavali reagirati na njegove simptome
Kako će Rimac vratiti 89,9 mil. eura? Tvrtka je u gubicima, a na računu nema dovoljno novca...
NEUSPJEH ROBOTAKSIJA

Kako će Rimac vratiti 89,9 mil. eura? Tvrtka je u gubicima, a na računu nema dovoljno novca...

Tvrtka Project 3 Mobility je razvila robotaksije, ali ne one s onom najvišom razinom autonomne voženje što su se obvezali ugovorom. Zato trebaju vratiti milijune. Druge Rimčeve tvrtke za aute i baterije puno bolje stoje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026