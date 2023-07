Tek mu je 10 godina, a pobijedio je tri svjetska prvaka! 'Čestitao mi je Kasparov, super osjećaj!'

Nisam imao tremu, nisam imao što izgubiti, to je bila simultanka. Iskreno, natjecatelji su bili puno jači i iskusniji od mene. Naravno, i stariji. Dovoljno je reći da je drugi najmlađi iza mene indijski velemajstor, a on je sedam godina stariji od mene. Ja imam deset, on 17, objasnio je Ivano Močić (10), koji se upravo vratio sa šahovskog turnira. I to ne bilo kakvog, na turniru je bio i legendarni Gari Kasparov, a u odigranoj simultanki Ivano je izašao kao - pobjednik.