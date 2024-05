Tek rođeni dječačić bio na rubu smrti, ali život je pobijedio: 'Mi smo se nagledali svačega, ali...'

Vidjela sam vozilo Hitne pomoći kako prolazi i zapitala se kome idu, pa sam izašla na prozor. Tri mlada dečka bila su oko koša za smeće. Jedan je stajao s kišobranom iznad njega. Prvo sam mislila da je nekome od njih zlo pa se drži za koš. Žao mi je da nisam ništa prije vidjela, ali ne možete stalno biti na prozoru. Još sam u šoku, noćas sam teško i spavala, kazala nam je mještanka Zaprešića. Stanuje u blizini mjesta na kojem su dva tinejdžera u ponedjeljak oko 23.20 sati našla novorođenče u košu za smeće i pozvala pomoć. S njima je bio, kaže, još jedan mladić, koji je izgledao kao stranac.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:

Pokretanje videa... 01:18 [TOP 3 VIJESTI DANA] Beba je bila na rubu smrti: Pothlađena, sivih ekstremiteta i slabih otkucaja srca | Video: 24sata/pixsell

Prava je sreća da su ti dečki naišli jer je stanje novorođenčeta bilo takvo da bi 15-ak minuta kasnije vjerojatno bilo mrtvo. Naime, liječnik ispostave Doma zdravlja u Zaprešiću, dr. Borna Pribanić, koji je stigao na teren s tehničarom i vozačem, kazao nam je da je beba već bila pothlađena.

- Oko 23.15 primili smo poziv naše dojavne službe da su u Ulici Antuna Mihanovića očevici našli dijete krvave glave. Kad smo krenuli, nismo znali da je riječ o bebi. Odmah smo krenuli i već za dvije minute, budući da nam je to u blizini, bili smo na mjestu događaja. U transportu su nam javili da je riječ o bebi u košu za smeće. Bio je dubok, pun opušaka i plastičnih boca, pa smo se bojali, jer pupkovina nije bila sterilno podvezana, da beba ne uđe u sepsu, no, nasreću, nije. Bilo je napeto, no koordiniranim djelovanjem sve smo uspjeli odraditi. Beba je imala tragove krvi po sebi, netočno se prenosilo da je ozlijeđena. Nije, to su bili tragovi sasušene krvi od pupkovine i neurednog porođaja. To smo očistili sterilnim gazama i fiziološkom otopinom, a kolege u KB-u Sveti Duh dalje su sve preuzeli - opisao je dr. Pribanić. Nakon dolaska zatekli su očevice koji su i pozvali Hitnu pomoć.

- To su bila djeca od 15-16 godina. Vraćali su se s treninga te su začuli plač i u kanti vidjeli bebu. Nisu ništa dirali. Pokazali su nam kantu, a mi smo samo čuli povremeni plač, pogledali smo unutra i vidjeli novorođenče, za koje smo procijenili da je rođeno prije maksimalno 30 minuta. Da je prošlo još 15 minuta, ne bi preživjelo. Skinuli smo cijelu kantu sa stalka kako bismo ga uspjeli izvaditi. Novorođenče nije bilo umotano u deku nego u neku maramu, koja je bila poput one krpe za poliranje auta. Beba nije bila utopljena, bila je sivih ekstremiteta, ružičastog trupa, povremeno je plakala, imala je oskudne pokrete tijela. Odmah smo pristupili procjeni vitalnih parametara i pothlađenosti, to nam je bilo primarno jer je dijete disalo - rekao nam je dr. Pribanić.

Navodi kako je pupkovina nasilno presječena, pretpostavlja da je to učinjeno škarama za rezanje papira.

- Pristupili smo utopljavanju, APGAR score za procjenu vitalnih funkcija bio je 5 zbog izrazite pothlađenosti, a inače je kod zdrave novorođenčadi 10. Ugrijali smo dijete i krenuli u žurni transport, tijekom kojeg smo stabilizirali bebu iako je u svakom trenu moglo doći do prestanka disanja, te smo u roku od 10 do 15 minuta bili na Sv. Duhu. Ondje nas je dočekao liječnički tim, koji je preuzeo bebu, stavili su je u inkubator. Čuli smo se poslije. Beba je, nasreću, sada dobro. Inače je normalna frekvencija rada srca novorođenčadi oko 130 do 150 otkucaja u minuti, a kod bebe je bila 55, također zbog pothlađenosti - kazao je liječnik.

Dodaje i kako se moglo procijeniti da je dijete rođeno iz uredne trudnoće, no da je pothlađenost učinila svoje.

- Nagledao sam se svega dosad, od nesreća, infarkta, čak i porođaja, no ovakvo nešto u životu nisam vidio, da je netko u stanju takvo nešto napraviti. To je kolegama i meni bilo emotivno izrazito teško, nismo ni znali što nas čeka pri dobivanju poziva. Svi smo bili u šoku, no znali smo da o nama ovisi nečiji život, tako da smo se odmah pribrali i učinili sve po protokolu i sve je završilo sretno za dijete - dodao je dr. Pribanić.

Iz bolnice su potvrdili da je beba sada dobro i da je bila pothlađena.

- Beba je dobro. Riječ je o muškom zdravom novorođenčetu za koje je procijenjeno da je iz uredno donesene trudnoće. Ima sve stabilne funkcije. Bez vidljivih je vanjskih ozljeda. Urednog je stanja. Ovog trena je izvan životne opasnosti. Beba je bila pothlađena kad su je dovezli k nama. Sad je dijete ugrijano i toplo, ružičaste je boje kože, tako da je dobro - rekao je za 24sata ravnatelj KB-a Sv. Duh, dr. Igor Alfirević.

Iz zagrebačke policije potvrdili su pronalazak novorođenčeta u košu za smeće te dodali da utvrđuju sve okolnosti.

- Zagrebačka policija nastavlja kriminalističko istraživanje vezano uz događaj. Budući da se radi o novorođenčetu, koje pripada ranjivoj skupini s obzirom na svoju dob, policija sumnja na počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju - kazali su.

Svi građani koji misle da bi mogli imati bilo kakve informacije vezano za navedeni događaj mogu im se obratiti s punim povjerenjem, poručili su.

Zaprešić: Kanta za smeće u kojoj je pronađeno novorođenče | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Policajci su tijekom jučerašnjeg dana obilazili stanare susjednih zgrada kako bi doznali je li netko nešto čuo ili vidio. Kako neslužbeno doznajemo, raspitivali su se i o trudnicama s tog područja, a ne isključuju ni mogućnost da je rodilja imala pomagača. Otežavajuća je okolnost da, kako smo neslužbeno doznali, na zgradama u neposrednoj blizini mjesta događaja nema nadzornih kamera.

- Što je s posteljicom? U rodilištima se vodi briga da posteljica cijela izađe. Ona ima i ovojnicu. Ako dio ostane, rodilja će krvariti i morat će potražiti pomoć. Danas je barem besplatno rađanje u rodilištima. Mogla je ići roditi u bolnici i onda dati dijete na posvajanje, a ne ovako. Nadam se samo da će beba naći dobre roditelje, da sretno živi i to je to - rekla nam je mještanka Zaprešića koja je nekad radila u rodilištu.

Druga mještanka kaže da ne treba osuđivati majku dok ne znamo okolnosti koje su dovele do ovoga.

- Ne znamo što ju je na to natjeralo, koja sila i muka da to sakrije, da roditelji ne saznaju, obitelj, na radnom mjestu. Očito i taj koji je tata nije htio priznati to dijete. Ulovila se za slamku, da zaštiti sebe jer ja ne vidim drugog razloga. Znači, očito materijalno i financijski nije potkovana, vjerojatno nema ni podršku obitelji da bi mogla doći s djetetom. Moramo shvatiti da je to zapravo viša sila koja je nju dotjerala do toga da je odlučila na takav čin. Ja ne vidim drugog razloga. Tko zna koliko ima godina, možda je i maloljetna. Sreća je da ga nije ubila, da je to progutala i izborila se s time da ne ubije to dijete, već ga je ipak ostavila da ga netko nađe i da ga spasi - smatra bivša časnica HV-a i humanitarka Sonja Radman Livaja.